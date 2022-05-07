"Азов" спростував фейк росіян про "капітуляцію з білим прапором"
Субота, 7 травня 2022, 16:48
У пресслужбі полку "Азов", який захищає Маріуполь від російських окупантів, заперечили фейк про нібито "капітуляцію" захисників міста з білим прапором.
Джерело: пресслужа "Азову"
Дослівно: "З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором.
Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обидвома групами.
Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь", обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте".
Деталі: У соцмережах поширювали непідтверджену інформацію, що начебто захисники Маріуполя вийшли з білими стягами в напрямку російських військ.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Українська розвідка повідомляла, що російське командування знімає з бойових позицій офіцерів окупаційних військ, аби цілодобово охороняти кремлівських пропагандистів і чиновників у Маріуполі.
- Президент Володимир Зеленський попередив, що вбивство росіянами тих людей, які ховаються на "Азовсталі", включно з українськими військовими стане підставою для розірвання перемовин.
- 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 3 травня колона прибула до Запоріжжя. Задля цієї операції генсекретар ООН Антоніу Гутерреш провів низку зустрічей зі світовими лідерами та особисто літав до Москви і Києва, аби погодити деталі.
- 4 травня в рамках "маріупольського коридору" до Запоріжжя зуміли евакуювати 344 людини. Це стало другим етапом евакуації під проводом ООН і МКЧХ.
- 6 травня українська влада в рамках третього етапу евакуації підтвердила безпечне вивезення 50 людей з території "Азовсталі" включно з дітьми.