"Азов" заявив про знищення з початку війни 2,5 тисячі окупантів і 60 їхніх танків
За даними командування полку "Азов", який бере участь в обороні заводу "Азовсталь" у Маріуполі, українські захисники знищили 2,5 тисячі російських військових і 60 танків.
Джерело: офіцер управління розвідки Ілля Самойленко в ході пресконференції захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь"
Пряма мова Самойленка: "Наразі, за моїми власними підрахунками, і підрахунками підрозділів тут, станом на 1 травня (пресслужба "Азову" виправила, що станом з 24 лютого до 15 квітня – УП), ми знищили майже 2,5 тисячі особового складу ворога, поранили понад 5 тисяч. Це 15% від загальних втрат ворога в Україні.
Ми також знищили до 60 танків і пошкодили десь 30. Це більше, ніж 10% від загальних втрат танків Росією. Практично така сама ситуація з БМП, артилерійськими установками – там більше 10%.
І цих втрат ворогу завдав лише один підрозділ – тут у Маріуполі. І ще зазначу, що більше половини всіх авіаційних ударів, і вильотів ворожої авіації (від загальних по Україні – ред.) припала саме на Маріуполь. Десь до 150 вильотів.
І ми отримали нуль підтримки – жодної підтримки авіацією, жодної підтримки артилерією чи сухопутними військами. Ми по суті залишились сам-на-сам".
Деталі: Офіцер додав, що він сам не очікував на те, що вони зможуть так довго протриматися. 8 травня триває 73-та доба війни і оборонної операції в Маріуполі.
Самойленко сказав, що тренування військовослужбовців відбувалося з 2014 року за найкращим світовим досвідом. Командування шукали зразки від найкращих теоретиків військової справи.
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Передісторія:
- Захисники Маріуполя розповіли, що на початку широкомасштабної війни, командир 36-ої окремої бригади морської піхоти Володимир Баранюк спробував прорватися з частиною військової техніки, але потрапив у полон. Керівництво українських сил наголошує, що прорватися з оточення неможливо без зовнішньої військової підтримки або дипломатичної угоди щодо безпечного виходу. Російські пропагандисти показали відео з полоненим Баранюком.
- Українські захисники звинуватили політиків у цинізмі щодо піару на темі евакуації з Маріуполя й закликали негайно розпочати евакуацію військових.
- У вечірньому зверненні 7 травня президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада спільно з міжнародними організаціями планує евакуацію поранених військових і медиків з території "Азовсталі" в Маріуполі.
- Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук прозвітувала ввечері 7 травня, що всіх цивільних осіб, які залишались у підземних бомбосховищах "Азовсталі", безпечно евакуювали.
- Президент Зеленський попередив, що вбивство росіянами тих людей, які ховаються на "Азовсталі", включно з українськими військовими стане підставою для розірвання перемовин.