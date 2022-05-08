"Азов" заявив про знищення з початку війни 2,5 тисячі окупантів і 60 їхніх танків

За даними командування полку "Азов", який бере участь в обороні заводу "Азовсталь" у Маріуполі, українські захисники знищили 2,5 тисячі російських військових і 60 танків.

Джерело: офіцер управління розвідки Ілля Самойленко в ході пресконференції захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь"

Пряма мова Самойленка: "Наразі, за моїми власними підрахунками, і підрахунками підрозділів тут, станом на 1 травня (пресслужба "Азову" виправила, що станом з 24 лютого до 15 квітня – УП), ми знищили майже 2,5 тисячі особового складу ворога, поранили понад 5 тисяч. Це 15% від загальних втрат ворога в Україні.

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Ми також знищили до 60 танків і пошкодили десь 30. Це більше, ніж 10% від загальних втрат танків Росією. Практично така сама ситуація з БМП, артилерійськими установками – там більше 10%.

І цих втрат ворогу завдав лише один підрозділ – тут у Маріуполі. І ще зазначу, що більше половини всіх авіаційних ударів, і вильотів ворожої авіації (від загальних по Україні – ред.) припала саме на Маріуполь. Десь до 150 вильотів.

І ми отримали нуль підтримки – жодної підтримки авіацією, жодної підтримки артилерією чи сухопутними військами. Ми по суті залишились сам-на-сам".

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Деталі: Офіцер додав, що він сам не очікував на те, що вони зможуть так довго протриматися. 8 травня триває 73-та доба війни і оборонної операції в Маріуполі.

Самойленко сказав, що тренування військовослужбовців відбувалося з 2014 року за найкращим світовим досвідом. Командування шукали зразки від найкращих теоретиків військової справи.

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