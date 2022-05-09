Місцевий депутат заявив, що росіяни готуються 11 травня застосувати хімзброю на "Азовсталі"

Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин зі своїх джерел дізнався, що 11 травня російські окупанти готуються застосувати хімічну зброю проти українських захисників на території "Азовсталі".

Джерело: facebook-сторінка Лашина

Пряма мова Лашина: "Щойно мені стало відомо — вийшли люди з Маріуполя на контакт – що 11 числа готують велику хімічну атаку на "Азовсталь".

У Маріуполі попереджають місцевих мешканців, аби із завтрашнього дня вони не виходили на вулиці: наших хлопців, наших героїв хочуть викурити з "Азовсталі" – у них нічого не виходить, і вони ось хочуть застосувати такі "геноцидні" речі, як хімічна зброя, дуже потужна".

Деталі: Лашин закликав міжнародну спільноту, Організацію Об’єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустити використання хімічної зброї російськими військовими на території Маріуполя.

За його словами, в місті перебуває велика кількість цивільного населення, яке також постраждає від хімічної зброї.

Лашин не пояснив, від кого конкретно він отримав цю інформацію. Депутат нібито повідомив цю інформацію місцевий мешканець, який перебуває в Маріуполі й начебто отримав інструкцію не виходити з дому від колаборантської адміністрації в місті.

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