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Місцевий депутат заявив, що росіяни готуються 11 травня застосувати хімзброю на "Азовсталі"

Денис КарловськийПонеділок, 9 травня 2022, 16:21
фото ілюстративне: getty images

Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин зі своїх джерел дізнався, що 11 травня російські окупанти готуються застосувати хімічну зброю проти українських захисників на території "Азовсталі".

Джерело: facebook-сторінка Лашина

Пряма мова Лашина: "Щойно мені стало відомо — вийшли люди з Маріуполя на контакт – що 11 числа готують велику хімічну атаку на "Азовсталь".

У Маріуполі попереджають місцевих мешканців, аби із завтрашнього дня вони не виходили на вулиці: наших хлопців, наших героїв хочуть викурити з "Азовсталі" – у них нічого не виходить, і вони ось хочуть застосувати такі "геноцидні" речі, як хімічна зброя, дуже потужна".

Деталі: Лашин закликав міжнародну спільноту, Організацію Об’єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустити використання хімічної зброї російськими військовими на території Маріуполя.

За його словами, в місті перебуває велика кількість цивільного населення, яке також постраждає від хімічної зброї.

Лашин не пояснив, від кого конкретно він отримав цю інформацію. Депутат нібито повідомив цю інформацію місцевий мешканець, який перебуває в Маріуполі й начебто отримав інструкцію не виходити з дому від колаборантської адміністрації в місті.

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Читайте також: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 8 травня заявив, що засобів для розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз немає.
  •  Командування полку "Азов" на пресконференції 8 травня заявили, що в них ще є зброя для того, щоби боротися з російськими загарбниками на території заводу.
  • Російський бойовик з окупованого Донецька Едуард Басурін заявляв 11 квітня, що українських військових із підземних бункерів "Азовсталі" хочуть викурити хімічною зброєю. За даними української розвідки, російські спецслужби згодом розмовляли з Басуріним через те, що він оприлюднив таємні плани окупантів.
  • За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські війська відновили штурм позицій українських військових на "Азовсталі" 9 травня – відразу, як межі області залишили представники міжнародних організацій.
  • Ватажки так званої "ДНР" спільно з представниками провладної російської партії "Єдіная Росія" влаштували в захоплених районах Маріуполя "карнавал" 9 травня з величезною георгіївською стрічкою – символом російської окупації.

Теми: МаріупольАзов бойові діїРосія
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