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Місцевий депутат заявив, що росіяни готуються 11 травня застосувати хімзброю на "Азовсталі"

Денис КарловськийПонеділок, 9 травня 2022, 16:21
Місцевий депутат заявив, що росіяни готуються 11 травня застосувати хімзброю на Азовсталі
фото ілюстративне: getty images

Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин зі своїх джерел дізнався, що 11 травня російські окупанти готуються застосувати хімічну зброю проти українських захисників на території "Азовсталі".

Джерело: facebook-сторінка Лашина

Пряма мова Лашина: "Щойно мені стало відомо — вийшли люди з Маріуполя на контакт – що 11 числа готують велику хімічну атаку на "Азовсталь".

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У Маріуполі попереджають місцевих мешканців, аби із завтрашнього дня вони не виходили на вулиці: наших хлопців, наших героїв хочуть викурити з "Азовсталі" – у них нічого не виходить, і вони ось хочуть застосувати такі "геноцидні" речі, як хімічна зброя, дуже потужна".

Деталі: Лашин закликав міжнародну спільноту, Організацію Об’єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустити використання хімічної зброї російськими військовими на території Маріуполя.

За його словами, в місті перебуває велика кількість цивільного населення, яке також постраждає від хімічної зброї.

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Лашин не пояснив, від кого конкретно він отримав цю інформацію. Депутат нібито повідомив цю інформацію місцевий мешканець, який перебуває в Маріуполі й начебто отримав інструкцію не виходити з дому від колаборантської адміністрації в місті.

Читайте також: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 8 травня заявив, що засобів для розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз немає.
  •  Командування полку "Азов" на пресконференції 8 травня заявили, що в них ще є зброя для того, щоби боротися з російськими загарбниками на території заводу.
  • Російський бойовик з окупованого Донецька Едуард Басурін заявляв 11 квітня, що українських військових із підземних бункерів "Азовсталі" хочуть викурити хімічною зброєю. За даними української розвідки, російські спецслужби згодом розмовляли з Басуріним через те, що він оприлюднив таємні плани окупантів.
  • За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські війська відновили штурм позицій українських військових на "Азовсталі" 9 травня – відразу, як межі області залишили представники міжнародних організацій.
  • Ватажки так званої "ДНР" спільно з представниками провладної російської партії "Єдіная Росія" влаштували в захоплених районах Маріуполя "карнавал" 9 травня з величезною георгіївською стрічкою – символом російської окупації.

Теми: МаріупольАзов бойові діїРосія
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