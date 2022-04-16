Окупанти затримали Басуріна, який розповів про хімічну зброю в Маріуполі – розвідка
Українська розвідка має дані, що співробітники російського ФСБ заарештували й вивезли ватажка бойовиків так званої "ДНР" Едуарда Басуріна за розголошення планів про застосування окупантами хімічної зброї в Маріуполі.
Джерело: пресслужба ГУР МО
Дослівно: "Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР". Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя".
Деталі: ГУР також зафіксувало, що російські спецслужби проводять чистки командування російської армії та незаконних формувань т. зв. "ДНР" за провал у наступі.
Із 24 березня по 2 квітня в окупованій Горлівці на Донеччині працювала так звана "комісія" з Росії, яка намагалась з’ясувати причину браку військовослужбовців 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.
Російській верхівці місцеві ватажки доповідали про 100% комплектування підрозділів, однак після початку бойових дій з’ясували, що наявні лише 55% штату.
Через це особи в цивільному (розвідка припускає, що співробітники ФСБ) арештували і вивезли командирів двох батальйонів.
Передісторія:
- 11 квітня Басурін у прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу розповів, що окупанти хочуть взяти в кільце українських захисників на території "Азовсталі" в Маріуполі й отруїти їх хімічною зброєю.
- Увечері того ж дня військові з полку "Азов" повідомили, що росіяни скинули з дрона невідому отруйну речовину, що викликало симптоми задухи в трьох українських захисників. Лідер "Азову" Андрій Білецький підтвердив цю інформацію.
- Американська розвідка не змогла підтвердити дані про застосування хімічної зброї.
- Удень 12 квітня Міністерство оборони України припустило, що росіяни застосували фосфорні боєприпаси, а не нервово-паралітичні речовини.
- "Азов" згодом оприлюднив відео з постраждалими, які розповіли, що перед отруєнням встигли побачити білий дим від скидання з безпілотника невідомої речовини.