Окупанти затримали Басуріна, який розповів про хімічну зброю в Маріуполі – розвідка

Українська розвідка має дані, що співробітники російського ФСБ заарештували й вивезли ватажка бойовиків так званої "ДНР" Едуарда Басуріна за розголошення планів про застосування окупантами хімічної зброї в Маріуполі.

Джерело: пресслужба ГУР МО

Дослівно: "Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР". Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя".

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Деталі: ГУР також зафіксувало, що російські спецслужби проводять чистки командування російської армії та незаконних формувань т. зв. "ДНР" за провал у наступі.

Із 24 березня по 2 квітня в окупованій Горлівці на Донеччині працювала так звана "комісія" з Росії, яка намагалась з’ясувати причину браку військовослужбовців 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

Російській верхівці місцеві ватажки доповідали про 100% комплектування підрозділів, однак після початку бойових дій з’ясували, що наявні лише 55% штату.

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Через це особи в цивільному (розвідка припускає, що співробітники ФСБ) арештували і вивезли командирів двох батальйонів.

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