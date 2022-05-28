Більше 80% опитаних у "Дії" хочуть володіти зброєю
Згідно з проміжними результатами опитування громадян в додатку "Дія", більше 62% українців підтримують обіг зброї для особистого захисту, і ще 18% підтримують обмежений обіг для спеціальних потреб.
Джерело: додаток "Дія"
Деталі: Онлайн-опитування ще триває до 1 червня.
Станом на вечір 28 травня в Дії проголосувало більше 1 000 030 громадян України.
- 18,24% підтримали відповідь "Для спеціальних потреб"
- 62,62% – "Для особистого захисту"
- і 19,15% – "Я проти".
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що в першому варіанті мається на увазі обмежений обіг вогнепальної зброї. Він передбачатиме, що зброю можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, проте носити зброю заборонено. Зберігати можна буде тільки вдома, а використовувати в тирах і на стрільбищах.
Другий варіант передбачає вільний обіг вогнепальної зброї з легалізацією носіння зброї в громадських місцях.
Довідково: Ці опитування є офіційними урядовими опитуванням громадської думки. Утім результати опитування не зобов’язують владу до ухвалення певних рішень, а мають лише рекомендаційний характер.
Передісторія:
- 25 травня уряд оголосив, що запустив у Дії онлайн-опитування громадян стосовно легалізації носіння вогнепальної зброї цивільними особами.
- 23 лютого народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт, який дозволяв обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення для особистого захисту.
- Міністр оборони Олексій Резніков також висловлювався за легалізацію носіння вогнепальної зброї для самозахисту.
- У травні "Укрпошта" запускала онлайн-опитування громадян у "Дії" щодо ескізу нової марки. У результаті найбільшу кількість голосів здобув ескіз марки з підписом "Доброго вечора, ми з України".
- Нову функцію громадських опитувань у "Дії" влада запустила 8 лютого 2022 року. За два дні в "стартових" опитуваннях взяли участь 200 тисяч людей.