Резніков анонсував "добрі новини" зі США і Польщі

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що після його розмови із міністром оборони США Україна очікує на "добрі новини" зі США. За словами Резнікова, на сході країни тривають кровопролитні бої, Україні бракує важкої зброї.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Вчора я мав дуже змістовну розмову з великим другом України – міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ.

Очікуємо найближчим часом нову порцію добрих новин завдяки видатному лідерству США в підтримці української боротьби з російською навалою".

Деталі: Крім того, Резніков додав, що Україна також очікує добрих новин з Польщі: "Наша делегація Міноборони завершує свою роботу. І про деталі буде оголошено вже незабаром".

За словами міністра, зараз Україна проходить через критичну фазу війни: "На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога".

1 червня стало відомо, що США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 700 млн доларів.

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Новий пакет допомоги буде включати РЗСО HIMARS. Білий дім офіційно це підтвердив.

Україна та Польща хочуть створити спільне підприємство з виготовлення зброї.

Країни підписали Меморандум про створення польсько-української комісії, яка готовуватиме рекомендації щодо формату заснування спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки.

Резнікова також звернувся до тих, хто намагається підштовхнути Україну до здачі території, щоб тимчасово вгамувати Москву.

Пряма мова: "Це тільки збільшить апетити агресора. Подібні кроки не сприйме ані українська влада, ані український народ. Якщо хтось думає у такий спосіб припинити війну – отримає прямо протилежний результат.

Війна прийде безпосередньо на кордони НАТО та ЄС. В етерах російські пропагандисти, які напряму контролюються Кремлем, вже прямо говорять, що настав час Росії "демілітаризувати" не тільки Україну, а й увесь Північноатлантичний альянс.

Тобто, ми чуємо прямі погрози безпеці всього світу. Будуть мільйони нових біженців і сотні мільярдів нових збитків для Європи".