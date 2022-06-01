Резников анонсировал "хорошие новости" из США и Польши

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что после его разговора с министром обороны США Украина ожидает "хорошие новости" из США. По словам Резникова, на востоке страны продолжаются кровопролитные бои, Украине не хватает тяжелого оружия.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Вчера у меня был очень содержательный разговор с большим другом Украины – министром обороны США Ллойдом Остином ІІІ.

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Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству США в поддержке украинской борьбы с российским нашествием".

Детали: Кроме того, Резников добавил, что Украина также ожидает хороших новостей из Польши: "Наша делегация Минобороны завершает свою работу. И о деталях будет объявлено уже в скором времени".

По словам министра, сейчас Украина проходит через критическую фазу войны: "На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага".

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1 июня стало известно, что США подтвердили новый пакет безопасности для Украины объемом 700 млн долларов.

Новый пакет помощи будет включать РСЗО HIMARS. Белый дом официально подтвердил это.

Украина и Польша хотят создать совместное предприятие по производству оружия.

Страны подписали Меморандум о создании польско-украинской комиссии, которая будет готовить рекомендации по формату основания совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.

Резникова также обратился к тем, кто пытается подтолкнуть Украину к сдаче территории, чтобы временно унять Москву.

Прямая речь: "Это только увеличит аппетиты агрессора. Подобные шаги не воспримут ни украинские власти, ни украинский народ. Если кто-то думает таким образом прекратить войну - получит прямо противоположный результат.

Война придет прямо на границы НАТО и ЕС. В эфирах российские пропагандисты, напрямую контролируемые Кремлем, уже прямо говорят, что пора России "демилитаризировать" не только Украину, но и весь Североатлантический альянс.

То есть мы слышим прямые угрозы безопасности всего мира. Будут миллионы новых беженцев и сотни миллиардов новых убытков для Европы.