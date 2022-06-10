Россия начала процесс оформления аннексии Херсона – дипломат США
Глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что российские власти приступили к оформлению процесса аннексии Херсонской области, сопровождая нарушением прав человека и международного права.
Источник: "Суспільне" с комментарием Карпентера
Прямая речь Карпентера: "Херсон стал тем местом, которое я бы назвал лабораторией ужасов. Мы видим, как Кремль запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. И мы уже видели такую стратегию раньше. Все это, к сожалению, довольно известные шаги. Мы считаем, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России и считаем, что референдум является одним из возможных путей".
Детали: Американский дипломат подчеркнул, что российские оккупанты систематически устраивают пытки гражданских лиц на захваченных территориях Херсонской области.
Прямая речь Карпентера: "Сейчас мы видим отчеты пыток по меньшей мере 600 человек в Херсонской области. Их содержат в специальных подвалах, которые служат комнатами пыток.
Существует информация о точной локации таких помещений – это здание Херсонской государственной администрации и лицея №17 в Геническе. Именно туда российские военные вывозят местных чиновников, журналистов, общественных активистов и людей, которых россияне считают участниками митингов против российской оккупации".
Предыстория:
- Украинская военная разведка располагает информацией, что российские оккупанты привозят свои семьи на захваченные территории Херсонщины.
- Также россияне готовят празднование 12 июня так называемого "дня России".
- У Херсонской областной военной администрации есть доказательства о подготовке планов по проведению референдума о присоединении Херсонщины в территориальный состав России.
- Служба безопасности Украины перехватила разговоры оккупантов, что военные командиры разрешили расстреливать им безоружных людей на блокпостах.