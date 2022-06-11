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Окупанти хочуть вивозити зерно із Запорізької області через захоплений Бердянськ

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 13:26
Бердянський порт до окупації. фото з Вікіпедії

Російські загарбники мають намір вивозити вкрадене зерно з тимчасово окупованої території Запорізької області України морським шляхом через порт Бердянська.

Джерело: ставленик окупантів так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації регіону" Володимир Рогов, якого цитує пропагандистське видання РФ РИА "Новости"

Вивезення краденого зерна росіяни називають "експортом".

Раніше в окупований Крим прибув із зерном перший поїзд із Мелітополя.

За словами гауляйтера, до "перезапуску" порту в окупованому Бердянську залишилися лічені дні, зараз там, мовляв, завершено роботи з розмінування території.

Пряма мова: "Ні у кого не буде проблем із купівлею зерна. Наразі головне завдання - запуск порту Бердянська, який дозволить фермерам продавати більші обсяги зерна та нести менші транспортні витрати".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку травня Запорізька ОВА повідомляла, що загарбники вивозять з окупованих територій Запорізької області в Крим зерно та овочі.
  • 4 травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.
  • 7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.
  • Шойгу також додав, що російські окупанти відновили можливість пустити поїзди на шести залізничних ділянках між "Росією, Донбасом, Україною та Кримом" загальною довжиною 1200 км. Він також зазначив, що розпочали доставку вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона.
  • Залізничне сполучення між Кримом та Україною було припинене у 2014 році, коли Росія анексувала український півострів.

Теми: окупаціяРосіявійна
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