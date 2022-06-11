Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти хочуть вивозити зерно із Запорізької області через захоплений Бердянськ

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 13:26
Окупанти хочуть вивозити зерно із Запорізької області через захоплений Бердянськ
Бердянський порт до окупації. фото з Вікіпедії

Російські загарбники мають намір вивозити вкрадене зерно з тимчасово окупованої території Запорізької області України морським шляхом через порт Бердянська.

Джерело: ставленик окупантів так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації регіону" Володимир Рогов, якого цитує пропагандистське видання РФ РИА "Новости"

Вивезення краденого зерна росіяни називають "експортом".

Реклама:

Раніше в окупований Крим прибув із зерном перший поїзд із Мелітополя.

За словами гауляйтера, до "перезапуску" порту в окупованому Бердянську залишилися лічені дні, зараз там, мовляв, завершено роботи з розмінування території.

Пряма мова: "Ні у кого не буде проблем із купівлею зерна. Наразі головне завдання - запуск порту Бердянська, який дозволить фермерам продавати більші обсяги зерна та нести менші транспортні витрати".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На початку травня Запорізька ОВА повідомляла, що загарбники вивозять з окупованих територій Запорізької області в Крим зерно та овочі.
  • 4 травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.
  • 7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.
  • Шойгу також додав, що російські окупанти відновили можливість пустити поїзди на шести залізничних ділянках між "Росією, Донбасом, Україною та Кримом" загальною довжиною 1200 км. Він також зазначив, що розпочали доставку вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона.
  • Залізничне сполучення між Кримом та Україною було припинене у 2014 році, коли Росія анексувала український півострів.

Теми: окупаціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
окупація
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Що буде з майном, в'язнями та бізнесом після деокупації?
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: