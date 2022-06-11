Окупанти хочуть вивозити зерно із Запорізької області через захоплений Бердянськ

Бердянський порт до окупації. фото з Вікіпедії

Російські загарбники мають намір вивозити вкрадене зерно з тимчасово окупованої території Запорізької області України морським шляхом через порт Бердянська.

Джерело: ставленик окупантів так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації регіону" Володимир Рогов, якого цитує пропагандистське видання РФ РИА "Новости"

Вивезення краденого зерна росіяни називають "експортом".

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Раніше в окупований Крим прибув із зерном перший поїзд із Мелітополя.

За словами гауляйтера, до "перезапуску" порту в окупованому Бердянську залишилися лічені дні, зараз там, мовляв, завершено роботи з розмінування території.

Пряма мова: "Ні у кого не буде проблем із купівлею зерна. Наразі головне завдання - запуск порту Бердянська, який дозволить фермерам продавати більші обсяги зерна та нести менші транспортні витрати".

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