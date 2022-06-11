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Оккупанты хотят вывозить зерно из Запорожской области через захваченный Бердянск

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 13:26
Бердянский порт до оккупации. фото из Википедии

Российский захватчики намерены вывозить украденное зерно из временно оккупированной территории Запорожской области Украины морским путем через порт Бердянска.

Источник: ставленник оккупантов так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации региона" Владимир Рогов, которого цитирует  пропагандисткое издание РФ РИА "Новости"

Детали: Вывоз краденного зерна россияне называют "экспортом".

Ранее в оккупированный Крым прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя.

По словам гауляйтера, до "перезапуска" порта в оккупированном Бердянске остались считанные дни, сейчас там, мол, завершены работы по разминированию территории.

Прямая речь: "Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача - запуск порта Бердянска, который позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале мая Запорожская ОВА сообщила, что захватчики вывозят с оккупированных территорий Запорожской области в Крым зерно и овощи.
  • 4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.
  • 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.
  • Шойгу также добавил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
  • Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной было прекращено в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский полуостров.

Темы: оккупацияРосcиявойна
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