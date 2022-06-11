Оккупанты хотят вывозить зерно из Запорожской области через захваченный Бердянск

Бердянский порт до оккупации. фото из Википедии

Российский захватчики намерены вывозить украденное зерно из временно оккупированной территории Запорожской области Украины морским путем через порт Бердянска.

Источник: ставленник оккупантов так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации региона" Владимир Рогов, которого цитирует пропагандисткое издание РФ РИА "Новости"

Детали: Вывоз краденного зерна россияне называют "экспортом".

Ранее в оккупированный Крым прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя.

По словам гауляйтера, до "перезапуска" порта в оккупированном Бердянске остались считанные дни, сейчас там, мол, завершены работы по разминированию территории.

Прямая речь: "Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача - запуск порта Бердянска, который позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы".

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