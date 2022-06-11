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Оккупанты хотят вывозить зерно из Запорожской области через захваченный Бердянск

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 13:26
Оккупанты хотят вывозить зерно из Запорожской области через захваченный Бердянск
Бердянский порт до оккупации. фото из Википедии

Российский захватчики намерены вывозить украденное зерно из временно оккупированной территории Запорожской области Украины морским путем через порт Бердянска.

Источник: ставленник оккупантов так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации региона" Владимир Рогов, которого цитирует  пропагандисткое издание РФ РИА "Новости"

Детали: Вывоз краденного зерна россияне называют "экспортом".

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Ранее в оккупированный Крым прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя.

По словам гауляйтера, до "перезапуска" порта в оккупированном Бердянске остались считанные дни, сейчас там, мол, завершены работы по разминированию территории.

Прямая речь: "Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача - запуск порта Бердянска, который позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы".

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Предыстория:

  • В начале мая Запорожская ОВА сообщила, что захватчики вывозят с оккупированных территорий Запорожской области в Крым зерно и овощи.
  • 4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.
  • 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.
  • Шойгу также добавил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
  • Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной было прекращено в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский полуостров.

Темы: оккупацияРосcиявойна
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