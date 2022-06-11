Українські війська контролюють третину Сєвєродонецька – ВЦА

Станом на суботу ЗСУ контролюють близько третини Сєвєродонецька Луганської області.

Джерело: голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк у коментарі російській службі Бі-бі-сі

Пряма мова: "На сьогодні точаться гострі вуличні бої. Вони супроводжуються постійними бомбардуваннями. Третина міста контролюється Збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої. Проводяться військові операції, намагаються відтіснити [окупантів]".

Деталі: Він також зазначив, що у місті вже близько двох місяців немає водопостачання та електропостачання.

"У нас перебиті високовольтні лінії, плюс 70% підстанцій по місту знищені внаслідок обстрілів. Є поранені, є загиблі — здебільшого від артилерійських обстрілів, які проводять російські війська, бо обстрілюються житлові квартали. Вулиці по периметру міста повністю зруйновані", - розповів Стрюк.

Що передувало: Станом на ранок суботи голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські загарбники вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, інформація про кількість жертв уточнюється.

Напередодні британська розвідка повідомила, що Росія знову контролює більшу частину Сєвєродонецька, але її сили не досягли успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня.