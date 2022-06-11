Украинские войска контролируют треть Северодонецка – ВГА

По состоянию на субботу, ВСУ контролируют около трети Северодонецка Луганской области.

Источник: глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в комментарии русской службе Би-би-си

Прямая речь: "На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбежками. Треть города контролируется Вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои. Проводятся войсковые операции, пытаются оттеснить [оккупантов]".

Детали: Он также отметил, что в городе водоснабжения и электроснабжения нет уже около двух месяцев.

"У нас перебиты подводящие высоковольтные линии, плюс 70% подстанций по городу уничтожены в результате обстрелов. Есть раненые, есть погибшие — в основном от артиллерийских обстрелов, которые производятся русскими войсками, потому что обстреливаются жилые кварталы. Улицы по периметру города полностью разрушены", — рассказал Стрюк.

Что предшествовало: По состоянию на утро субботы глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские захватчики ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, информация о количестве жертв уточняется.

Накануне британская разведка сообщила, что Россия снова контролирует большую часть Северодонецка, но ее силы не добились успеха в попытках окружить более широкую территорию с севера и юга.