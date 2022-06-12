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Біля Керчі помітили вантажівки з українськими номерами

Денис КарловськийНеділя, 12 червня 2022, 19:42
Біля Керчі помітили вантажівки з українськими номерами
крадені українські вантажівки на в'їзді до керчі. фото: радіо свобода

В окупованому Криму на в’їзді до Керчі помітили чотири вантажні автомобілі з українськими автомобільними номерами реєстрації.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На трасі "Таврида" на в’їзді до окупованої Керчі помітили колонну з чотирьох вантажних автомобілів з українськими номерами. До кожного з них були приєднані причепи.

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Кузови вантажівок і причепів були накриті тентами.

Номерні знаки починалися з літер ВТ, що відповідають Херсонській області.

Кореспонденти "Крим.Реалії" розповідають також про колони вантажівок, наповнених зерном, на трасі Джанкой – Сімферополь.

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У кожній з цих колон було по 5-10 вантажівок. У деяких населених пунктах ці колони стояли на узбіччі через технічну поломку, або біля придорожніх кафе.

Крадена українська вантажівка біля Керчі
Крадена українська вантажівка біля Керчі
Фото: Крим.реалії/радіо свобода

Передісторія: 

  • 11 червня колаборанти в окупаційній адміністрації Запорізької області заявили про плани вивезення краденого зерна через захоплений Бердянськ.
  • На початку травня Запорізька ОВА повідомляла, що загарбники вивозять з окупованих територій Запорізької області в Крим зерно та овочі.
  • 4 травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.
  • 7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.
  • Шойгу також додав, що російські окупанти відновили можливість пустити поїзди на шести залізничних ділянках між "Росією, Донбасом, Україною та Кримом" загальною довжиною 1200 км. 

Теми: КерчКримокупаціясільське господарство
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