Біля Керчі помітили вантажівки з українськими номерами

В окупованому Криму на в’їзді до Керчі помітили чотири вантажні автомобілі з українськими автомобільними номерами реєстрації.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На трасі "Таврида" на в’їзді до окупованої Керчі помітили колонну з чотирьох вантажних автомобілів з українськими номерами. До кожного з них були приєднані причепи.

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Кузови вантажівок і причепів були накриті тентами.

Номерні знаки починалися з літер ВТ, що відповідають Херсонській області.

Кореспонденти "Крим.Реалії" розповідають також про колони вантажівок, наповнених зерном, на трасі Джанкой – Сімферополь.

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У кожній з цих колон було по 5-10 вантажівок. У деяких населених пунктах ці колони стояли на узбіччі через технічну поломку, або біля придорожніх кафе.

Крадена українська вантажівка біля Керчі Фото: Крим.реалії/радіо свобода

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