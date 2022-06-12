Возле Керчи заметили грузовики с украинскими номерами
Воскресенье, 12 июня 2022, 19:42
В оккупированном Крыму на въезде в Керчь заметили четыре грузовых автомобиля с украинскими автомобильными номерами регистрации.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: На трассе "Таврида" на въезде в оккупированную Керчь заметили колонну из четырех грузовых автомобилей с украинскими номерами. К каждому из них были подключены прицепы.
Кузова грузовиков и прицепов были накрыты тентами.
Номерные знаки начинались с букв ВТ, соответствующих Херсонской области.
Корреспонденты "Крым.Реалии" рассказывают также о колоннах грузовиков, наполненных зерном, на трассе Джанкой - Симферополь.
В каждой колонне было по 5-10 грузовиков. В некоторых населенных пунктах эти колонны стояли на обочине из-за технической поломки или у придорожных кафе.
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Предыстория:
- 11 июня коллаборанты в оккупационной администрации Запорожской области заявили о планах вывоза награбленного зерна из-за захваченного Бердянск.
- В начале мая Запорожская ОВА сообщила, что захватчики вывозят с оккупированных территорий Запорожской области в Крым зерно и овощи.
- 4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.
- 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.
- Шойгу также добавил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.