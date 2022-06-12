Возле Керчи заметили грузовики с украинскими номерами

украденные украинские грузовики на въезде в керчь. фото: крым реалии

В оккупированном Крыму на въезде в Керчь заметили четыре грузовых автомобиля с украинскими автомобильными номерами регистрации.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На трассе "Таврида" на въезде в оккупированную Керчь заметили колонну из четырех грузовых автомобилей с украинскими номерами. К каждому из них были подключены прицепы.

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Кузова грузовиков и прицепов были накрыты тентами.

Номерные знаки начинались с букв ВТ, соответствующих Херсонской области.

Корреспонденты "Крым.Реалии" рассказывают также о колоннах грузовиков, наполненных зерном, на трассе Джанкой - Симферополь.

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В каждой колонне было по 5-10 грузовиков. В некоторых населенных пунктах эти колонны стояли на обочине из-за технической поломки или у придорожных кафе.

Украденный грузовик возле Керчи Фото: Радио Свобода

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