Луганщина: ЗСУ відбилися біля Врубівки, росіяни поновили наступ у районі Золотого

Врубівка і Золоте на мапі

Українські бійці на Луганщині відбили штурмові дії росіян у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка, армія РФ поновила наступ у районі Золотого, а північніше у Сєвєродонецьку частково потіснила українців.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "За 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу.

Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти.

11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

По ситуації в Сєвєродонецьку: противник продовжує штурмувати місто, дещо відтіснив українських військових за рахунок значної переваги в артилерії. Втім, бойові дії за населений пункт тривають. Росіяни нищать квартал за кварталом".

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Деталі: Гайдай зазначив, що у старих районах міста Сєвєродонецьк багатоповерхівки "зруйновані практично під нуль". Одну із них розбито на чотири частини, уламки яких тримаються окремо.

Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька. Була тричі обстріляна територія заводу "Азот", де ще залишаються люди у бомбосховищах.