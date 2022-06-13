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Луганщина: ВСУ отбились у Врубовки, россияне возобновили наступление в районе Золотого

Елена РощинаПонедельник, 13 июня 2022, 08:11
Луганщина: ВСУ отбились у Врубовки, россияне возобновили наступление в районе Золотого

Украинские бойцы в Луганской области отразили штурмовые действия россиян в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка, армия РФ возобновила наступление в районе Золотого, а севернее в Северодонецке частично потеснила украинцев.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "За 12 июня в Лисичанске погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранен один человек.

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Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, постройки местной шахты.

11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горском – два дома и детский сад.

Наши воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое.

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По ситуации в Северодонецке: противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии. Впрочем, боевые действия за населенный пункт продолжаются. Россияне уничтожают квартал за кварталом".

Детали: Гайдай отметил, что в старых районах города Северодонецк многоэтажки "разрушены практически под ноль". Одна из них разбита на четыре части, обломки которых держатся отдельно.

Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка. Была трижды обстреляна территория завода "Азот", где еще остаются люди в бомбоубежищах.

Темы: Луганская областьвойнаСеверодонецкЛисичанск
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