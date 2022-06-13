Регіони: удар по Бахмуту, вибухи в Миколаєві, на Херсонщині "свято" росіян провалилося

Вранці 13 червня армія Росії зі своєї території обстріляла Сумську область, а в Миколаєві лунали вибухи, тривають бойові дії на сході, а в Херсонській області росіянам не вдалося святкування "Дня Росії".

Джерело: інформація ОВА про ситуацію в регіонах станом на 8-му ранку понеідлка 13 червня

Деталі: Сумщина: загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав обстріли.

Реклама:

Есманська громада: майже о 6 ранку – обстріли з міномету. Після 7 ранку – близько 30 вибухів. Вогонь був із території Росії. Постраждалих та руйнувань немає.

Протягом доби ворог продовжував обстріли прикордоння з важкого озброєння. Артилерія, міномети. Жертв і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

На Дніпропетровщині ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольськоі громади. У самому Зеленодольську, попередньо, одна людина загинула, п’ятеро поранені. У Великій Костромці – без постраждалих. В обох населених пунктах зруйновані та пошкоджені будинки.

ВІДЕО ДНЯ

Харків: ніч із обстрілами, за минулу добу по інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова окупанти завдавали удари з РСЗВ, попередньо – без жертв і потерпілих.

По Харківській області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Богодухівській та Ізюмський райони. Попередньо – одна людина постраждала, Коробочкино, Чугуївський район.

Луганщина: інтенсивні артобстріли Лисичанська. Загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річний хлопчик.

Цієї ночі в Лисичанську згорів торговельний комплекс, пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

Українські воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Трое загиблих, один поранений серед цивільних.

Донеччина: активні бойові дії поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Святогірська, Лиману.

Вночі – авіаційні удари по Бахмуту, с.Удачне. Зруйновані та пошкоджені близько пів сотні приватних будинків, два готелі, залізнична інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення області – трансформаторні підстанції, електромережі.

Область залишається без газу, частково – без електрики та води.

Евакуація населення продовжується.

Миколаївщина: зранку в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Вдень 12 червня були обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією – пошкоджені житлові будинки.

Херсонщина: жителі Херсона проігнорували "вєлікій дєнь", організований окупаційною владою. За інформацією жителів області, 12 червня подібні заходи, – "без глядачів, проте за участі російських зірок пенсійного віку", – відбулися у всіх великих містах Херсонщини з нагоди Дня Росії.

Водночас, ситуація в області дуже важка. Бойові дії несуть багато пошкоджень, поранень та смертей.

Стабільно критична ситуація у громадах області, які межують із територією Миколаєва, Снігурівки, Зеленодольська.

Практично весь Бериславський район потерпає від вибухів та обстрілів, мародерств, знущань.

Більшість сіл без води, світла й газу.

Відносно спокійно ніч минула в решті регіонів України.