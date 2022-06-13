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Регионы: удар по Бахмуту, взрывы в Николаеве, на Херсонщине "праздник" россиян провалился

Елена РощинаПонедельник, 13 июня 2022, 09:01
Луганщина, фото Сергея Гайдая

Утром 13 июня армия России со своей территории обстреляла Сумскую область, а в Николаеве раздавались взрывы, продолжаются боевые действия на востоке, а в Херсонской области россиянам не удалось празднование "Дня России".

Источник: информация ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра понедельника 13 июня

Детали: Сумская область: в целом ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал обстрелы.

Эсманская община: почти в 6 утра – обстрелы из миномета. После 7 утра – около 30 взрывов. Огонь вели с территории России. Пострадавших и разрушений нет.

В течение суток враг продолжал обстрелы приграничья из тяжелого вооружения. Артиллерия, минометы. Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

В Днепропетровской области враг ударил из "Ураганов" по ​​жилым кварталам Зеленодольской общины. В самом Зеленодольске, предварительно, один человек погиб, пятеро ранены. В Великой Костромке – без пострадавших. В обоих населенных пунктах разрушены и повреждены дома.

Харьков: ночь с обстрелами, за минувшие сутки по инфраструктуре Шевченковского района города Харькова оккупанты наносили удары из РСЗО, предварительно – без жертв и пострадавших.

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По Харьковской области в течение суток обстреливали Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Предварительно – один человек пострадал, Коробочкино, Чугуевский район.

Луганская область: интенсивные артобстрелы Лисичанска. Погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний мальчик.

Этой ночью в Лисичанске сгорел торговый комплекс, повреждены четыре дома, постройки местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горском – два дома и детский сад.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое. Трое погибших, один ранен среди гражданских.

Донецкая область: активные боевые действия вблизи Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Святогорска, Лимана.

Ночью – авиационные удары по Бахмуту, с.Удачное. Разрушены и повреждены около полусотни частных домов, две гостиницы, железнодорожная инфраструктура, объекты жизнеобеспечения области – трансформаторные подстанции, электросети.

Область остается без газа, частично – без электричества и воды.

Эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: с утра в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется.

Днем 12 июня были обстрелы в Широковской общине. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. По предварительной информации – повреждены жилые дома.

Херсонская область: жители Херсона проигнорировали "великий день", организованный оккупационными властями. По информации жителей области, 12 июня подобные мероприятия – "без зрителей, однако при участии российских звезд пенсионного возраста" – состоялись во всех крупных городах Херсона по случаю Дня России.

В то же время ситуация в области очень тяжелая. Боевые действия несут много повреждений, ранений и смертей.

Стабильно критичная ситуация в общинах области, которые граничат с территорией Николаева, Снегиревки, Зеленодольска.

Практически весь Бериславский район страдает от взрывов и обстрелов, мародерств, издевательств.

Большинство деревень без воды, света и газа.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных регионах Украины.

Темы: войнаСумская областьНиколаевДонбасс
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