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Труханов хоче перейменувати вулиці Одеси, пов’язані з Росією

Денис КарловськийПонеділок, 13 червня 2022, 17:27
український військовий біля оперного театру в одесі. фото: getty images

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що він планує перейменувати міські вулиці й площі, які названі на честь Росії чи її діячів.

Джерело: facebook-сторінка Труханова

Пряма мова Труханова: "Триває четвертий місяць кровопролитної війни з російськими окупантами! День за днем українці виборюють своє право жити у вільній і незалежній країні. І з кожним днем слова "братський народ" виглядають все більш лицемірно й цинічно.

Одеса зазнала своїх втрат у цій війні. І ми не хочемо мати нічого спільного з державою, яка сьогодні намагається стерти наше місто, нашу країну з лиця землі. Зокрема, ідеться про назви одеських вулиць, котрі ніяк не пов’язані з історією Одеси!

Вважаю, що такі вулиці як Новомосковська, Бородінська, Курська, Воронезька, Чапаєва та інші повинні бути перейменовані!"

Деталі: Мер Одеси пояснив, що рішення про перейменування будуть ухвалювати за рекомендаціями історико-топонімічної комісії депутати міськради. 

За його словами, відповідно до чинного законодавства, 24 вулиці Одеси не мають назв українською мовою. Ще 19 вулиць треба перейменувати, бо вони пов’язані з радянським тоталітарним минулим. 

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Водночас Труханов застерігає, що нові назви варто приурочити до видатних діячів та подій, а не відображати короткострокову політичну кон’юнктуру чи ідеологію. Він особисто підтримує появу на мапі Одеси вулиць Героїв Маріуполя та площу Великої Британії.

Труханов  пообіцяв, що у сквері Воїнів АТО після перемоги створять новий меморіал полеглим героям. 

Передісторія: 

Теми: ОдесаТрухановдерусифікація
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