Труханов хочет переименовать улицы Одессы, связанные с Россией
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что планирует переименовать городские улицы и площади, которые названы в честь России или ее деятелей.
Источник: facebook-страница Труханова
Прямая речь Труханова: "Идет четвертый месяц кровопролитной войны с российскими оккупантами. Изо дня в день украинцы отстаивают своё право жить в свободной и независимой стране. И с каждым днем слова "братский народ" выглядят все более лицемерно и цинично.
Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не хотим иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, никак не связанных с историей Одессы!
Считаю, что такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы!"
Детали: Мэр Одессы объяснил, что решение о переименовании будут приниматься по рекомендациям историко-топонимической комиссии депутатами горсовета.
По его словам, согласно действующему законодательству, 24 улицы Одессы не имеют названий на украинском языке. Еще 19 улиц нужно переименовать, потому что они связаны с советским тоталитарным прошлым.
В то же время, Труханов предостерегает, что новые названия следует приурочить к выдающимся деятелям и событиям, а не отражать краткосрочную политическую конъюнктуру или идеологию. Он лично поддерживает появление на карте Одессы улиц Героев Мариуполя и площади Великобритании.
Труханов пообещал, что в сквере Воинов АТО будет сооружен новый мемориал погибшим героям.
Предыстория:
- Из названия Одесского драмтеатра депутаты убрали слово "российский".
- В конце мая с улиц Одессы убрали оборонительные конструкции.
- 1 мая из памятника времен Крымской войны 1853-1856 годов на набережной Одессы убрали табличку "Слава русскому оружию".