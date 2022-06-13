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Труханов хочет переименовать улицы Одессы, связанные с Россией

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 17:27
украинский военный возле оперного театра в центре одессы. фото: getty images

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что планирует переименовать городские улицы и площади, которые названы в честь России или ее деятелей.

Источник: facebook-страница Труханова

Прямая речь Труханова: "Идет четвертый месяц кровопролитной войны с российскими оккупантами. Изо дня в день украинцы отстаивают своё право жить в свободной и независимой стране. И с каждым днем ​​слова "братский народ" выглядят все более лицемерно и цинично.

Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не хотим иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, никак не связанных с историей Одессы!

Считаю, что такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы!"

Детали: Мэр Одессы объяснил, что решение о переименовании будут приниматься по рекомендациям историко-топонимической комиссии депутатами горсовета.

По его словам, согласно действующему законодательству, 24 улицы Одессы не имеют названий на украинском языке. Еще 19 улиц нужно переименовать, потому что они связаны с советским тоталитарным прошлым.

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В то же время, Труханов предостерегает, что новые названия следует приурочить к выдающимся деятелям и событиям, а не отражать краткосрочную политическую конъюнктуру или идеологию. Он лично поддерживает появление на карте Одессы улиц Героев Мариуполя и площади Великобритании.

Труханов пообещал, что в сквере Воинов АТО будет сооружен новый мемориал погибшим героям.

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Темы: ОдессаТрухановдерусификация
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