Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано – Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але запевнив, що українські військові там не заблоковані.
Джерело: Гайдай у Facebook
Дослівно: "Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є.
Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем.
Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано.
Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах".
Деталі: Гайдай запевнив, що українські захисники мають змогу відправляти поранених у медзаклади.
Водночас, евакуація з міста – неможлива.
Крім того, росіяни потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно.
За словами глави ОВА, навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька - поновити комунікації міста до зими не вдасться.
Нагадаємо:
- 12 червня Гайдай повідомив, що російські окупаційні війська вже зруйнували два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька Луганської області.
- Президент Володимир Зеленський 8 червня повідомив, що Сєвєродонецьк наразі залишається епіцентром протистояння на Донбасі. За його словами, там зараз вирішується доля Донбасу.