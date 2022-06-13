Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано – Гайдай 

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до міста, але запевнив, що українські військові там не заблоковані.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є.

Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем.

Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано.

Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах".

Деталі: Гайдай запевнив, що українські захисники мають змогу відправляти поранених у медзаклади.

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Водночас, евакуація з міста – неможлива.

Крім того, росіяни потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно.

За словами глави ОВА, навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька - поновити комунікації міста до зими не вдасться.

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