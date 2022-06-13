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Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано – Гайдай 

Альона Мазуренко Понеділок, 13 червня 2022, 19:09
Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано – Гайдай 
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З FACEBOOK

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але запевнив, що українські військові там не заблоковані. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є.

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Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем.

Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано.

Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах".

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Деталі: Гайдай запевнив, що українські захисники мають змогу відправляти поранених у медзаклади. 

Водночас, евакуація з міста – неможлива.

Крім того, росіяни потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно.

За словами глави ОВА, навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька - поновити комунікації міста до зими не вдасться.

Нагадаємо:

  • 12 червня Гайдай повідомив, що російські окупаційні війська вже зруйнували два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька Луганської області.
  • Президент Володимир Зеленський 8 червня повідомив, що Сєвєродонецьк наразі залишається епіцентром протистояння на Донбасі. За його словами, там зараз вирішується доля Донбасу.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійнаокупація
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