Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены – Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но заверил, что украинские военные там не заблокированы.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован. Коммуникация с городом есть.

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Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем.

Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены.

Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях".

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Детали: Гайдай заверил, что украинские защитники могут отправлять раненых в медучреждения.

В то же время, эвакуация из города – невозможна.

Кроме того, россияне мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.

По словам главы ОВА, даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка возобновить коммуникации города до зимы не удастся.

Напомним: