Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены – Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в город, но заверил, что украинские военные там не заблокированы.
Источник: Гайдай в Facebook
Дословно: "Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован. Коммуникация с городом есть.
Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем.
Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены.
Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях".
Детали: Гайдай заверил, что украинские защитники могут отправлять раненых в медучреждения.
В то же время, эвакуация из города – невозможна.
Кроме того, россияне мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.
По словам главы ОВА, даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка возобновить коммуникации города до зимы не удастся.
Напомним:
- 12 июня Гайдай сообщил, что российские оккупационные войска уже разрушили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк Луганской области.
- Президент Владимир Зеленский 8 июня сообщил, что Северодонецк сейчас остается эпицентром противостояния на Донбассе. По его словам, там сейчас решается судьба Донбасса.