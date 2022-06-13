Росія випробовує нову зброю проти українців, порушуючи закони і звичаї війни – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія порушує звичаї й закони війни, випробовуючи нові зразки озброєння проти України.
Джерело: Маляр у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова Маляр: "Росіяни використовують широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї.
Ба більше, вони мають частину озброєння на випробуваннях, на дослідженнях. Вони фактично використовують війну для випробування нових зразків зброї, і все це тут застосовується.
Якась зброя тут проходить у них успішне випробування. Деякі зразки виявляються надмірно роздутими по своїх якісних характеристиках, і виявляється, що вони взагалі не можуть тут нормально застосовуватися".
Деталі: Заступниця міністра пояснила, що випробування нових зразків озброєння в бойових обставинах під час війни є порушенням законів і звичаїв війни.
Також Маляр розповіла, що станом на кінець травня 65% потреб Збройних сил України забезпечувало Міністерство оборони, а решту 35% – волонтери та міжнародна допомога. За її словами, йдеться насамперед про амуніцію та спорядження, як-то шоломи й бронежилети.
Вона стверджує, що в українських підрозділах існує нестача бронежилетів, але українське військове керівництво приділяє значні зусилля для розв’язання цієї нестачі.
Українське військове керівництво завозить амуніцію та спорядження ритмічно, не зберігаючи довго на складах через загрозу знищення ракетними ударами росіян.
Передісторія:
- У березні російське міністерство оборони заявило, що застосувало новітню надзвукову ракету "Кинжал" проти складу в Делятині на Івано-Франківщині.
- У Пентаґоні підтвердили цей факт, але не могли зрозуміти, в чому була тактична доцільність застосування такого дорогого озброєння. За їх словами, російська авіація випустила цю ракету по будівлі з близької відстані.
- Російські окупанти також показували свої важкі вогнемети типу "Солнцепьок" на території України. За даними Міністерства оборони Великої Британії, ці системи можуть стріляти вакуумними бомбами, які міжнародним правом заборонені для використання на місцевості, де можуть бути цивільні.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 27 травня заявив, що російські війська застосували проти українців уже всі можливі види неядерного озброєння.