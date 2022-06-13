Росія випробовує нову зброю проти українців, порушуючи закони і звичаї війни – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія порушує звичаї й закони війни, випробовуючи нові зразки озброєння проти України.

Джерело: Маляр у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Маляр: "Росіяни використовують широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї.

Ба більше, вони мають частину озброєння на випробуваннях, на дослідженнях. Вони фактично використовують війну для випробування нових зразків зброї, і все це тут застосовується.

Якась зброя тут проходить у них успішне випробування. Деякі зразки виявляються надмірно роздутими по своїх якісних характеристиках, і виявляється, що вони взагалі не можуть тут нормально застосовуватися".

Деталі: Заступниця міністра пояснила, що випробування нових зразків озброєння в бойових обставинах під час війни є порушенням законів і звичаїв війни.

Також Маляр розповіла, що станом на кінець травня 65% потреб Збройних сил України забезпечувало Міністерство оборони, а решту 35% – волонтери та міжнародна допомога. За її словами, йдеться насамперед про амуніцію та спорядження, як-то шоломи й бронежилети.

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Вона стверджує, що в українських підрозділах існує нестача бронежилетів, але українське військове керівництво приділяє значні зусилля для розв’язання цієї нестачі.

Українське військове керівництво завозить амуніцію та спорядження ритмічно, не зберігаючи довго на складах через загрозу знищення ракетними ударами росіян.

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