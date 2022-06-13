Россия испытывает новое оружие против украинцев, нарушая законы и обычаи войны – Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия нарушает обычаи и законы войны, испытывая новые образцы вооружения против Украины.
Источник: Маляр в прямом эфире всеукраинского телемарафона
Прямая речь Маляр: "Россияне используют широкий спектр запрещенного международными нормами оружия.
Более того, они имеют часть вооружения на испытаниях, на исследованиях. Они фактически используют войну для испытания новых образцов оружия, и все это здесь применяется.
Какое-то оружие здесь проходит у них успешное испытание. Некоторые образцы оказываются чрезмерно роздутыми по своим качественным характеристикам, и оказывается, что они вообще не могут здесь нормально применяться".
Детали: Замминистра объяснила, что испытание новых образцов вооружения в боевых обстоятельствах во время войны является нарушением законов и обычаев войны.
Также Маляр рассказала, что на конец мая 65% потребностей Вооруженных сил Украины обеспечивало Министерство обороны, а остальные 35% – волонтеры и международная помощь. По ее словам, речь идет прежде всего об амуниции и снаряжении, такие как шлемы и бронежилеты.
Она утверждает, что в украинских подразделениях существует нехватка бронежилетов, но украинское военное руководство уделяет значительные усилия для разрешения этого недостатка.
Украинское военное руководство завозит амуницию и снаряжение ритмично, не сохраняя долго на складах из-за угрозы уничтожения ракетными ударами россиян.
Предыстория:
- В марте российское министерство обороны заявило, что применило новейшую сверхзвуковую ракету "Кинжал" против состава в Делятине Ивано-Франковской области.
- В Пентагоне подтвердили этот факт, но не могли понять, в чем заключалась тактическая целесообразность применения такого дорогостоящего вооружения. По их словам, российская авиация выпустила эту ракету по зданию с близкого расстояния.
- Российские оккупанты также показывали свои тяжелые огнеметы типа "Солнцепёк" на территории Украины. По данным Министерства обороны Великобритании, эти системы могут стрелять вакуумными бомбами, которые международным правом запрещены для использования в местности, где могут быть гражданские.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 27 мая заявил, что российские войска применили против украинцев все возможные виды неядерного вооружения.