Россия испытывает новое оружие против украинцев, нарушая законы и обычаи войны – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия нарушает обычаи и законы войны, испытывая новые образцы вооружения против Украины.

Источник: Маляр в прямом эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Маляр: "Россияне используют широкий спектр запрещенного международными нормами оружия.

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Более того, они имеют часть вооружения на испытаниях, на исследованиях. Они фактически используют войну для испытания новых образцов оружия, и все это здесь применяется.

Какое-то оружие здесь проходит у них успешное испытание. Некоторые образцы оказываются чрезмерно роздутыми по своим качественным характеристикам, и оказывается, что они вообще не могут здесь нормально применяться".

Детали: Замминистра объяснила, что испытание новых образцов вооружения в боевых обстоятельствах во время войны является нарушением законов и обычаев войны.

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Также Маляр рассказала, что на конец мая 65% потребностей Вооруженных сил Украины обеспечивало Министерство обороны, а остальные 35% – волонтеры и международная помощь. По ее словам, речь идет прежде всего об амуниции и снаряжении, такие как шлемы и бронежилеты.

Она утверждает, что в украинских подразделениях существует нехватка бронежилетов, но украинское военное руководство уделяет значительные усилия для разрешения этого недостатка.

Украинское военное руководство завозит амуницию и снаряжение ритмично, не сохраняя долго на складах из-за угрозы уничтожения ракетными ударами россиян.

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