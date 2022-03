Росіяни визнали, що використовують в Україні зброю з "вакуумними бомбами"

Російське міністерство оборони визнало, що використовують у бойових діях в Україні систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепек", на якій можуть застосовувати термобаричні боєприпаси.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії, російський телеканал "Звєзда", що належить російському міноборони

Деталі: 9 березня російський телеканал "Звєзда" оприлюднив інформацію, що, мовляв, артилерист-окупант Сергій Губарєв 4 березня в бою в Чернігівській області застосував систему ТОС-1А "Солнцепек" в бою з підрозділами Збройних Сил.

У Міністерстві оборони Британії відразу відреагували, що на ТОС-1А росіяни можуть використовувати термобаричні боєголовки (нефахівці хибно називають їх "вакуумні бомби" – ред.).

Термобаричні боєголовки вибухають у два етапи. Спершу вона викидує запальну суміш у формі аерозолю, а потім вибухає інша частина, яка підриває розпилений довкола аерозоль. Через таку дію термобаричні боєприпаси мають значно потужнішу силу ураження та вибуховою хвилею.

Відповідно до міжнародних конвенцій щодо ведення війни, такі термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових об’єктів чи живої сили противника, якщо вони можуть уразити цивільне населення. Крім того, термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових, якщо отримана вигода не виправдовує їхнє застосування.

У британському міноборони застерегли, що застосування російськими окупантами системи ТОС-1А проти цивільного населення України суперечить міжнародному праву щодо ведення війни.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



