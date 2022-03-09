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Росіяни визнали, що використовують в Україні зброю з "вакуумними бомбами"

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 21:03
Російський ТОС-1А Солнцепек із термобаричними снарядами. Фото: getty images

Російське міністерство оборони визнало, що використовують у бойових діях в Україні систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепек", на якій можуть застосовувати термобаричні боєприпаси.  

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії, російський телеканал "Звєзда", що належить російському міноборони

Деталі: 9 березня російський телеканал "Звєзда" оприлюднив інформацію, що, мовляв, артилерист-окупант Сергій Губарєв 4 березня в бою в Чернігівській області застосував систему ТОС-1А "Солнцепек" в бою з підрозділами Збройних Сил.

У Міністерстві оборони Британії відразу відреагували, що на ТОС-1А росіяни можуть використовувати термобаричні боєголовки (нефахівці хибно називають їх "вакуумні бомби" – ред.). 

Термобаричні боєголовки вибухають у два етапи. Спершу вона викидує запальну суміш у формі аерозолю, а потім вибухає інша частина, яка підриває розпилений довкола аерозоль. Через таку дію термобаричні боєприпаси мають значно потужнішу силу ураження та вибуховою хвилею. 

Відповідно до міжнародних конвенцій щодо ведення війни, такі термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових об’єктів чи живої сили противника, якщо вони можуть уразити цивільне населення. Крім того, термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових, якщо отримана вигода не виправдовує їхнє застосування.

У британському міноборони застерегли, що застосування російськими окупантами системи ТОС-1А проти цивільного населення України суперечить міжнародному праву щодо ведення війни.

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Довідково: ТОС-1А є модифікацією російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Буратіно".

Такі системи Росія застосовувала в Другій чеченській війні.

Передісторія: 

  • 3 березня українські захисники зафіксували розміщення російськими окупантами системи ТОС-1 "Буратіно" в Тростянці на Сумщині.
  • Представники США та Великої Британії 3 березня заявляли, що мають непрямі докази використання "вакуумних бомб" окупаційними військами РФ. 
  • 6 березня Генштаб ЗСУ також повідомляв про застосування ТОС-1 "Буратіно" поблизу Козельця на Чернігівщині.
  • 28 лютого в Пентаґоні підтвердили, що російські окупанти привезли до України пускові установки, на яких можуть застосувати термобаричну зброю.

Теми: РосіявійназброяВелика Британія
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