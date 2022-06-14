В Одесі повістки до військкомату видавали на пляжі

В Одесі 14 червня відпочивальникам призовного віку на пляжі 12 станції Великого Фонтану видавали повістки до військкомату.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Повідомляється, що перевірку розпочали патрульні поліцейські.

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Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагали на пляжах і купались в морі.

Старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв розповів, що подібні рейди правоохоронці проводять щодня, останнім часом кількість порушників зменшилася.

До рейду також долучилися військові, які вручали повістки із запрошенням з’явитися до військкомату чоловікам призовного віку.

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Одну із таких повісток отримав В'ячеслав: "Я за загородження не заходив. Я думаю, що міни ставлять дуже далеко звідси".

Речниця патрульної поліції Одещини Алла Марченко повідомила, що люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію.

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