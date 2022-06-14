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В Одесі повістки до військкомату видавали на пляжі

Мазуренко Альона Вівторок, 14 червня 2022, 21:02
фото: Суспільне

В Одесі 14 червня відпочивальникам призовного віку на пляжі 12 станції Великого Фонтану видавали повістки до військкомату.

Джерело: "Суспільне" 

Деталі: Повідомляється, що перевірку розпочали патрульні поліцейські.

Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагали на пляжах і купались в морі.

Старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв розповів, що подібні рейди правоохоронці проводять щодня, останнім часом кількість порушників зменшилася.

До рейду також долучилися військові, які вручали повістки із запрошенням з’явитися до військкомату чоловікам призовного віку.

 

Одну із таких повісток отримав В'ячеслав: "Я за загородження не заходив. Я думаю, що міни ставлять дуже далеко звідси".

ВІДЕО ДНЯ

Речниця патрульної поліції Одещини Алла Марченко повідомила, що люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію.

 

Передісторія:

  • Після початку повномасштабної війни проти України у березні російська армія замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси, цинічно заявивши, що це – українські міни і після шторму вони дрейфують.
  • 11 червня до чорноморського узбережжя Одещини винесло ворожу міну, яка здетонувала за 20 метрів від берега.
  • Того ж дня на пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морській воді загинув відпочивальник. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.
  • Речник Одеської обласної військової адміністрацій Сергій Братчук з жалем констатує, що громадяни продовжують ігнорувати застереження влади про міни та йдуть купатися, наражаючись на небезпеку.

Теми: ОдесавійнаЗбройні сили
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