В Одессе повестки в военкомат выдавали на пляже
В Одессе 14 июня отдыхающим призывного возраста на пляже 12 станции Большого Фонтана выдавали повестки в военкомат.
Источник: "Суспільне"
Детали: Сообщается, что проверку начали патрульные полицейские.
Они проводили разъяснительные беседы с отдыхающими, которые, несмотря на запрет, загорали на пляжах и купались в море.
Старший лейтенант полиции Александр Терентьев рассказал, что подобные рейды стражи порядка проводят ежедневно, в последнее время количество нарушителей уменьшилось.
К рейду также присоединились военные, которые вручали повестки с приглашением явиться в военкомат мужчинам призывного возраста.
Одну из таких повесток получил Вячеслав: "Я за заграждение не заходил. Я думаю, что мины ставят очень далеко".
Представитель патрульной полиции Одесщины Алла Марченко сообщила, что люди постоянно срывают запретные ленты на пляжах и проходят на запретную территорию.
Предыстория:
- После начала полномасштабной войны против Украины в марте российская армия заминировала морские пути от Босфора до Одессы, цинично заявив, что это украинские мины и после шторма они дрейфуют.
- 11 июня к черноморскому побережью Одесщины вынесло вражескую мину, которая сдетонировала в 20 метрах от берега.
- В тот же день на пляже в Грибовке Одесской области в результате взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий. Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.
- Спикер Одесской областной военной администраций Сергей Братчук с сожалением констатирует, что граждане продолжают игнорировать предостережения властей о минах и идут купаться, подвергаясь опасности.