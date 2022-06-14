Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе повестки в военкомат выдавали на пляже

Мазуренко Алена Вторник, 14 июня 2022, 21:02
фото: Суспільне

В Одессе 14 июня отдыхающим призывного возраста на пляже 12 станции Большого Фонтана выдавали повестки в военкомат.

Источник: "Суспільне" 

Детали: Сообщается, что проверку начали патрульные полицейские.

Они проводили разъяснительные беседы с отдыхающими, которые, несмотря на запрет, загорали на пляжах и купались в море.

Старший лейтенант полиции Александр Терентьев рассказал, что подобные рейды стражи порядка проводят ежедневно, в последнее время количество нарушителей уменьшилось.

К рейду также присоединились военные, которые вручали повестки с приглашением явиться в военкомат мужчинам призывного возраста.

 

Одну из таких повесток получил Вячеслав: "Я за заграждение не заходил. Я думаю, что мины ставят очень далеко".

ВИДЕО ДНЯ

Представитель патрульной полиции Одесщины Алла Марченко сообщила, что люди постоянно срывают запретные ленты на пляжах и проходят на запретную территорию.

 

Предыстория:

  • После начала полномасштабной войны против Украины в марте российская армия заминировала морские пути от Босфора до Одессы, цинично заявив, что это украинские мины и после шторма они дрейфуют.
  • 11 июня к черноморскому побережью Одесщины вынесло вражескую мину, которая сдетонировала в 20 метрах от берега.
  • В тот же день на пляже в Грибовке Одесской области в результате взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий. Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.
  • Спикер Одесской областной военной администраций Сергей Братчук с сожалением констатирует, что граждане продолжают игнорировать предостережения властей о минах и идут купаться, подвергаясь опасности.

Темы: ОдессавойнаВооруженные силы
Главное сегодня

Путин израсходовал военный потенциал, возможна всеобщая мобилизация – Bloomberg

На Западе допускают три сценария дальнейшего развития войны РФ против Украины – CNN

ВСУ заставили врага отступить на двух направлениях – сводка

Украина должна получить больше тяжелого вооружения – Столтенберг

Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов

Украина получила от партнеров 10% необходимой помощи – Минобороны

Все новости...
Одесса
Спикер ОВА: Не хочу, чтобы кандидатами на премию Дарвина были одесситы, не идите купаться
Иностранца и украинку будут судить за публичные ласки на пляже в Одессе
Труханов хочет переименовать улицы Одессы, связанные с Россией
Последние новости
10:11
США будут передавать Украине разведданные для ударов системами залпового огня
10:05
Шольц отказался от полной национализации Gazprom Germania, чтобы "не раздражать" Путина – СМИ
10:02
НАТО нуждается в большей готовности и больших вооружениях - генсек
09:56
Россияне заявили, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска в Курской области
09:56
В Мариуполе подтвердилась гибель еще 21 ребенка, жертвы среди детей достигли 313-ти
09:49
Региональная сеть готова судиться с новыми владельцами бывшего McDonald's в РФ из-за названия
09:15
Регионы: ракетный удар по Днепропетровщине, у оккупантов проблемы на Херсонщине
09:10
В ответ на вторжение в Украину: фотобанк Pexels заблокировал доступ для пользователей из РФ
09:07
Нитраты в воде: в ЦОЗ объяснили опасность и как уберечься
09:05
Путин израсходовал военный потенциал, возможна всеобщая мобилизация – Bloomberg
Все новости...