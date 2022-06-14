В Одессе повестки в военкомат выдавали на пляже

В Одессе 14 июня отдыхающим призывного возраста на пляже 12 станции Большого Фонтана выдавали повестки в военкомат.

Источник: "Суспільне"

Детали: Сообщается, что проверку начали патрульные полицейские.

Они проводили разъяснительные беседы с отдыхающими, которые, несмотря на запрет, загорали на пляжах и купались в море.

Старший лейтенант полиции Александр Терентьев рассказал, что подобные рейды стражи порядка проводят ежедневно, в последнее время количество нарушителей уменьшилось.

К рейду также присоединились военные, которые вручали повестки с приглашением явиться в военкомат мужчинам призывного возраста.

Одну из таких повесток получил Вячеслав: "Я за заграждение не заходил. Я думаю, что мины ставят очень далеко".

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Представитель патрульной полиции Одесщины Алла Марченко сообщила, что люди постоянно срывают запретные ленты на пляжах и проходят на запретную территорию.

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