Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно

Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов розповів, що росіяни вивозять зерно, вкрадене на окупованих територіях України, через Севастополь.

Джерело: російський телеканал "Крим 24" з коментарем Аксьонова

Пряма мова Аксьонова: "Зерно зі звільнених (окупованих – ред.) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном".

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