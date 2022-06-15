Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно

Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов розповів, що росіяни вивозять зерно, вкрадене на окупованих територіях України, через Севастополь.

Джерело: російський телеканал "Крим 24" з коментарем Аксьонова

Пряма мова Аксьонова: "Зерно зі звільнених (окупованих – ред.) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном".

Передісторія:

Українська влада стверджує, що російські окупанти систематично вивозять награбоване зерно із захоплених територій Херсонської та Запорізької областей. 8 червня російські військові відправили перший поїзд з награбованим зерном із Мелітополя до Криму.

Журналісти зафіксували колони вантажівок із награбованим зерном поблизу Керчі та Джанкоя.

Через війну Україна втратила четверту частину своїх посівних площ. Українська влада прогнозує, що врожай цьогоріч буде меншим на 40%.

Російський військовий флот також блокує морські шляхи до портів України на узбережжі Чорного моря, унеможливлюючи безпечне перевезення зерна до інших країн. Україна з європейськими партнерами налагодили маршрут експорту через Балтійське море. Міжнародна спільнота побоюється, що нестача українського зерна на глобальному ринку продовольства може спровокувати ще більшу нестабільність і призвести до державних переворотів у країнах, що розвиваються.

Окрім зерна, російські загарбники вивозять із захоплених районів південних областей України черешню й хизуються "обвалом цін".