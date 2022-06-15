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Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно

Денис КарловськийСереда, 15 червня 2022, 19:45
Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно
фото: getty images

Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов розповів, що росіяни вивозять зерно, вкрадене на окупованих територіях України, через Севастополь.

Джерело: російський телеканал "Крим 24" з коментарем Аксьонова

Пряма мова Аксьонова: "Зерно зі звільнених (окупованих – ред.) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном".

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Передісторія: 

  • Українська влада стверджує, що російські окупанти систематично вивозять награбоване зерно із захоплених територій Херсонської та Запорізької областей. 8 червня російські військові відправили перший поїзд з награбованим зерном із Мелітополя до Криму.
  • Журналісти зафіксували колони вантажівок із награбованим зерном поблизу Керчі та Джанкоя.
  • Через війну Україна втратила четверту частину своїх посівних площ. Українська влада прогнозує, що врожай цьогоріч буде меншим на 40%.
  • Російський військовий флот також блокує морські шляхи до портів України на узбережжі Чорного моря, унеможливлюючи безпечне перевезення зерна до інших країн. Україна з європейськими партнерами налагодили маршрут експорту через Балтійське море. Міжнародна спільнота побоюється, що нестача українського зерна на глобальному ринку продовольства може спровокувати ще більшу нестабільність і призвести до державних переворотів у країнах, що розвиваються.
  • Окрім зерна, російські загарбники вивозять із захоплених районів південних областей України черешню й хизуються "обвалом цін".

Теми: Кримокупаціясільське господарствоСевастополь
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