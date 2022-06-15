Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно
Среда, 15 июня 2022, 19:45
Так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что россияне вывозят зерно, украденное на оккупированных территориях Украины, через Севастополь.
Источник: российский телеканал "Крым 24" с комментарием Аксёнова
Прямая речь Аксёнова: "Зерно из освобожденных (оккупированных – ред.) территорий в Республику Крым проходит транзитом, затем идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном".
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Предыстория:
- Украинские власти утверждают, что российские оккупанты систематически вывозят награбленное зерно с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей. 8 июня российские военные отправили первый поезд с награбленным зерном из Мелитополя в Крым.
- Журналисты зафиксировали колонны грузовиков с награбленным зерном вблизи Керчи и Джанкоя.
- Из-за войны Украина потеряла четвертую часть своих посевных площадей. Украинские власти прогнозируют, что урожай в этом году будет меньше на 40%.
- Российский военный флот также блокирует морские пути к портам Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны. Украина с европейскими партнерами наладили маршрут для экспорта через Балтийское море. Международное сообщество опасается, что нехватка украинского зерна на глобальном рынке продовольствия может спровоцировать еще большую нестабильность и привести к государственным переворотам в развивающихся странах.
- Кроме зерна, российские захватчики вывозят из захваченных районов южных областей Украины черешню и кичатся "обвалом цен".