Аксёнов признался, что россияне продают в Севастополе украденное зерно

Так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что россияне вывозят зерно, украденное на оккупированных территориях Украины, через Севастополь.

Источник: российский телеканал "Крым 24" с комментарием Аксёнова

Прямая речь Аксёнова: "Зерно из освобожденных (оккупированных – ред.) территорий в Республику Крым проходит транзитом, затем идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном".

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