Якщо Україні дадуть необхідну зброю, то контрнаступ буде розгорнуто до вересня – генерал ЗСУ

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який командує обороною Миколаєва з 24 лютого, прогнозує успішний контрнаступ ЗСУ й звільнення захоплених територій до кінця літа за умови надання Україні всього необхідного озброєння.

Джерело: інтерв’ю Марченка для проєкту "Радіо Свобода/Крим.Реалії"

Пряма мова Марченка: "Я ніби реаліст. Прогнозувати я можу, виходячи із якихось обставин, відомостей і решти. Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це.

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Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа.

Десь там ми програємо у часі, дамо їм більше закопатися, так, це буде довше. Тут… я ніколи не брався прогнозувати. Ніколи не думав, що ми вистоїмо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві. Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там, ну ось бачите, вийшло".

Деталі: Генерал Марченко також сказав, що в питанні переговорів з Росією пройдено "точку неповернення" через воєнні злочини російських окупантів. Він вважає, що в Україні є зараз унікальний шанс відстояти свою незалежність та забезпечити майбутнє як вільної країни.

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Тож пропозиції досягти мирного договору з РФ поступками щодо територій чи будь-чого він відкидає.

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