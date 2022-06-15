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Якщо Україні дадуть необхідну зброю, то контрнаступ буде розгорнуто до вересня – генерал ЗСУ

Денис КарловськийСереда, 15 червня 2022, 20:50

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який командує обороною Миколаєва з 24 лютого, прогнозує успішний контрнаступ ЗСУ й звільнення захоплених територій до кінця літа за умови надання Україні всього необхідного озброєння.

Джерело: інтерв’ю Марченка для проєкту "Радіо Свобода/Крим.Реалії"

Пряма мова Марченка: "Я ніби реаліст. Прогнозувати я можу, виходячи із якихось обставин, відомостей і решти. Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це. 

Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа.

Десь там ми програємо у часі, дамо їм більше закопатися, так, це буде довше. Тут… я ніколи не брався прогнозувати. Ніколи не думав, що ми вистоїмо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві. Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там, ну ось бачите, вийшло".

Деталі: Генерал Марченко також сказав, що в питанні переговорів з Росією пройдено "точку неповернення" через воєнні злочини російських окупантів. Він вважає, що в Україні є зараз унікальний шанс відстояти свою незалежність та забезпечити майбутнє як вільної країни. 

Тож пропозиції досягти мирного договору з РФ поступками щодо територій чи будь-чого він відкидає.

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Передісторія: 

  • Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України прогнозують, що активні бойові дії можуть тривати до кінця року й більше.
  • Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що є шанс завершити війну до 2023 року.
  • Військові експерти прогнозують, що приблизно з середини липня українська армія перейде в контрнаступ проти російських загарбників.

Теми: Збройні силивійназброя
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