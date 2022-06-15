Если Украине дадут необходимое оружие, то контрнаступление развернется к сентябрю – генерал ВСУ

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командующий обороной Николаева с 24 февраля, прогнозирует успешное контрнаступление ВСУ и освобождение захваченных территорий до конца лета при условии предоставления Украине всего необходимого вооружения.

Источник: интервью Марченко для проекта "Радио Свобода/Крым.Реалии"

Прямая речь Марченко: "Я вроде как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и других. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы предсказать это.

Но то, что это не закончится быстро – это факт. Но опять же: если дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета.

Где-то там мы проигрываем по времени, дадим им больше зарыться, да, это будет дольше. Здесь… я никогда не принимался прогнозировать. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве. Скажу честно, я свято верил, что нас оцепят в котел, и мы будем бороться там, ну вот видите, получилось".

Детали: Генерал Марченко также сказал, что в вопросе переговоров с Россией пройдена "точка невозвращения" из-за военных преступлений российских оккупантов. Он считает, что у Украины есть уникальный шанс отстоять свою независимость и обеспечить свое будущее как свободной страны.

Поэтому предложения достичь мирного договора с РФ вчерез уступки касательно территорий или в чем-то ином он отвергает.

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