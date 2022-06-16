У Кремлі знову поскаржились, що Україна мовчить у відповідь на російські «мирні» пропозиції

Голова російської переговорної групи Володимир Мединський поскаржився, що Україна за останні два місяці не відповіла на пропозиції Кремля щодо укладання "мирного договору".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Пряма мова Мединського: "Минуло вже два місяці, але досі українська сторона не спромоглася відповісти якось офіційно, передавши нам усно, що бере в переговорах паузу. Відповідно, у мене складається відчуття, що "мир" Україні не потрібен".

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Деталі: За версією Мединського, до 15 квітня Україна та Росія узгодили проєкт так званого "мирного договору" на 75%.

Передісторія:

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що в будь-який момент готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним із посередниками або без них щодо закінчення війни й виходу російських військ із українських територій.

20 травня член переговорної групи РФ Леонід Слуцький натякнув, що Україна має дати сигнал про поновлення переговорів.

Член української переговорної групи Михайло Подоляк твердо наполіг, що не треба пропонувати Україні припинення вогню без відведення російських військ до тих позицій, що існували 23 лютого. Він також пояснював, що поки що вести переговори з росіянами не має сенсу.

У міністерстві закордонних справ РФ повторили слова Мединського, що Україна не відповідає на їхні письмові пропозиції щодо мирної угоди й блокує ведення переговорів.