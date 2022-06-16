У Кремлі знову поскаржились, що Україна мовчить у відповідь на російські «мирні» пропозиції

Голова російської переговорної групи Володимир Мединський поскаржився, що Україна за останні два місяці не відповіла на пропозиції Кремля щодо укладання "мирного договору".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Пряма мова Мединського: "Минуло вже два місяці, але досі українська сторона не спромоглася відповісти якось офіційно, передавши нам усно, що бере в переговорах паузу. Відповідно, у мене складається відчуття, що "мир" Україні не потрібен".

Деталі: За версією Мединського, до 15 квітня Україна та Росія узгодили проєкт так званого "мирного договору" на 75%.

Передісторія: