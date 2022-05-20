У Москві натякнули, що Київ має дати сигнал для поновлення переговорів

Член російської делегації у переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів, але стверджує, що це залежить від Києва.

Джерело: голова фракції ЛДПР у Держдумі та член переговорної групи з Україною Леонід Слуцький на партконференції ЛДПР., прокремлівський сайт "РИА Новости"

Пряма мова Слуцького: "Зараз у нас низький профіль на переговорному процесі. Не виключаю, що здоровий глузд переможе, і переговорний процес відновиться. Це сьогодні залежить від тих, хто бере участь у переговорах з боку Києва".

Деталі: Слуцький сказав, що українська сторона погоджувалася на певні "розсудливі умови", а потім у ході переговорів "відходила назад".

Цьому передувало: Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтверджував, що переговори з Росією стоять на паузі з низки причин: РФ не хоче втрачати репутацію, визнавати свою неправоту та прорахунки, зменшувати вимоги.

Раніше обидві сторони давали зрозуміти, що хочуть на полі бою зміцнити позицію для переговорів.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину та Францію виступити посередниками у новій версії Нормандського формату для припинення війни.

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Неназване джерело в Москві говорило "РИА Новости", що мінський та нормандський формати "після російського визнання ДНР та ЛНР… неактуальні", а Німеччина та Франція беруть участь у постачанні зброї Україні, що "не сприяє перемир'ю".

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