У Москві натякнули, що Київ має дати сигнал для поновлення переговорів
Член російської делегації у переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів, але стверджує, що це залежить від Києва.
Джерело: голова фракції ЛДПР у Держдумі та член переговорної групи з Україною Леонід Слуцький на партконференції ЛДПР., прокремлівський сайт "РИА Новости"
Пряма мова Слуцького: "Зараз у нас низький профіль на переговорному процесі. Не виключаю, що здоровий глузд переможе, і переговорний процес відновиться. Це сьогодні залежить від тих, хто бере участь у переговорах з боку Києва".
Деталі: Слуцький сказав, що українська сторона погоджувалася на певні "розсудливі умови", а потім у ході переговорів "відходила назад".
Цьому передувало: Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтверджував, що переговори з Росією стоять на паузі з низки причин: РФ не хоче втрачати репутацію, визнавати свою неправоту та прорахунки, зменшувати вимоги.
Раніше обидві сторони давали зрозуміти, що хочуть на полі бою зміцнити позицію для переговорів.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину та Францію виступити посередниками у новій версії Нормандського формату для припинення війни.
Неназване джерело в Москві говорило "РИА Новости", що мінський та нормандський формати "після російського визнання ДНР та ЛНР… неактуальні", а Німеччина та Франція беруть участь у постачанні зброї Україні, що "не сприяє перемир'ю".
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Передісторія:
- 29 березня в Стамбулі Київ запропонував Москві, щоб замість членства в НАТО Україна отримала надійні гарантії безпеки від низки держав, щоб питання Донбасу вирішували президенти Володимир Путін та Володимир Зеленський при особистій зустрічі, а питання про статус Криму – вирішувалося впродовж 15 років, у мирній обстановці.
- 20 квітня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "передала Україні проєкт документа з чітко виробленими формулюваннями" щодо мирного врегулювання. Президент України Володимир Зеленський не підтверджував це тоді.
- 25 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен ще в березні говорив, що Сполучені Штати не бачать "ознак справжньої серйозності" з боку Росії в намірах домовлятися.
- Президент України Володимир Зеленський не мав довіри до російської сторони в переговорах і запевняв, що компромісів щодо територіальної цілісності та суверенітету України не буде.
- Ведучи переговори, Росія продовжувала вести бої за території України, а військові РФ зазіхали на весь схід та південь України, аби мати сухопутний шлях до окупованих Криму й Придністров'я.