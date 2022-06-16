В Кремле вновь пожаловались, что Украина молчит в ответ на российские "мирные" предложения

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский пожаловался, что Украина за последние два месяца не ответила на предложения Кремля относительно заключению "мирного договора".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Мединского: "Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не смогла ответить как-то официально, передав нам устно, что берет паузу в переговорах. Соответственно, у меня складывается ощущение, что "мир" Украине не нужен".

Реклама:

Детали: По версии Мединского, до 15 апреля Украина и Россия согласовали проект так называемого "мирного договора" на 75%.

Предыстория:

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в любой момент готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным с посредниками или без них относительно окончания войны и выходу российских войск с украинских территорий.

20 мая член переговорной группы РФ Леонид Слуцкий намекнул, что Украина должна дать сигнал о возобновлении переговоров.

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк твердо настоял, что не нужно предлагать Украине прекращения огня без отвода российских войск к тем позициям, которые существовали 23 февраля. Он также объяснял, что пока вести переговоры с россиянами нет смысла.

В министерстве иностранных дел РФ повторили слова Мединского, что Украина не отвечает на их письменные предложения относительно мирного соглашения и блокирует переговоры.