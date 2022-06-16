В Кремле вновь пожаловались, что Украина молчит в ответ на российские "мирные" предложения

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский пожаловался, что Украина за последние два месяца не ответила на предложения Кремля относительно заключению "мирного договора".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Мединского: "Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не смогла ответить как-то официально, передав нам устно, что берет паузу в переговорах. Соответственно, у меня складывается ощущение, что "мир" Украине не нужен".

Детали: По версии Мединского, до 15 апреля Украина и Россия согласовали проект так называемого "мирного договора" на 75%.

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