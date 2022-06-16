Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле вновь пожаловались, что Украина молчит в ответ на российские "мирные" предложения

"Украинская правда"Четверг, 16 июня 2022, 14:52
В Кремле вновь пожаловались, что Украина молчит в ответ на российские мирные предложения
Фото скриншот

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский пожаловался, что Украина за последние два месяца не ответила на предложения Кремля относительно заключению "мирного договора".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Мединского: "Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не смогла ответить как-то официально, передав нам устно, что берет паузу в переговорах. Соответственно, у меня складывается ощущение, что "мир" Украине не нужен".

Реклама:

Детали: По версии Мединского, до 15 апреля Украина и Россия согласовали проект так называемого "мирного договора" на 75%.

Предыстория:

  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в любой момент готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным с посредниками или без них относительно окончания войны и выходу российских войск с украинских территорий.
  • 20 мая член переговорной группы РФ Леонид Слуцкий намекнул, что Украина должна дать сигнал о возобновлении переговоров.
  • Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк твердо настоял, что не нужно предлагать Украине прекращения огня без отвода российских войск к тем позициям, которые существовали 23 февраля. Он также объяснял, что пока вести переговоры с россиянами нет смысла.
  • В министерстве иностранных дел РФ повторили слова Мединского, что Украина не отвечает на их письменные предложения относительно мирного соглашения и блокирует переговоры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнапереговорыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: