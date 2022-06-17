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Шольц: Санкції проти Росії діятимуть до "справедливої угоди" з Україною

Ірина БалачукП'ятниця, 17 червня 2022, 07:24
Шольц: Санкції проти Росії діятимуть до справедливої угоди з Україною
Олаф Шольц під час візиту до Києва 16 червня. Фото ОПУ

Санкції проти Росії, яка напала на Україну, діятимуть доти, доки Москва не досягне "справедливої ​​угоди" з Києвом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини Олафа Шольца телеканалу ZDF.

Пряма мова Шольця: "Санкції, які були ведені, залишаться чинними доти, доки не буде досягнуто справедливої ​​угоди з Україною".

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Деталі: За його словами, те, які умови угоди будуть справедливими, може визначити лише сама Україна, "це не може і не диктуватиме ніхто в Європі".

Шольц додав, що він у розмовах з президентом Росії Володимиром Путіним неодноразово говорив про неприпустимість "продиктованого миру".

Він також заявив, що "Німеччина не змириться з анексією Криму", оскільки "це було б порушенням міжнародного права".

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Теми: НімеччинаРосіясанкціївійна
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