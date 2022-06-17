Шольц: Санкції проти Росії діятимуть до "справедливої угоди" з Україною
Санкції проти Росії, яка напала на Україну, діятимуть доти, доки Москва не досягне "справедливої угоди" з Києвом.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини Олафа Шольца телеканалу ZDF.
Пряма мова Шольця: "Санкції, які були ведені, залишаться чинними доти, доки не буде досягнуто справедливої угоди з Україною".
Деталі: За його словами, те, які умови угоди будуть справедливими, може визначити лише сама Україна, "це не може і не диктуватиме ніхто в Європі".
Шольц додав, що він у розмовах з президентом Росії Володимиром Путіним неодноразово говорив про неприпустимість "продиктованого миру".
Він також заявив, що "Німеччина не змириться з анексією Криму", оскільки "це було б порушенням міжнародного права".
Передісторія:
- Вранці 16 червня лідери Франції, Німеччини та Італії прибули до Києва.
- 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.
- Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сподіваються, що європейські лідери Франції, Італії та Німеччини під час свого візиту до Києва "спонукатимуть Зеленського реально подивитися на стан справ".
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі Зеленського з Макроном, Шольцем, Драгі та Йоганнісом заявив, що Україна має стійку підтримку від міжнародної коаліції і що передала європейськими лідерами пакет санкційних пропозицій проти Росії.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Німеччина та Франція не вимагатимуть поступок від України, щоб завершити російсько-українську війну; його підтримав і канцлер Німеччини Олаф Шольц.