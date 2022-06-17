Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Евакуація з Сєвєродонецького "Азоту" неможлива – Гайдай

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 червня 2022, 11:38
Евакуація з Сєвєродонецького Азоту неможлива – Гайдай
Фото: Getty images

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі евакуація з бомбосховищ сєвєродонецького об'єднання "Азот" неможлива. 

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої.

Реклама:

В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей".

Деталі: Гайдай додав, що вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.

При цьому, за словами глави ОВА, Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Росіяни нищать об’єднання "Азот", в укриттях підприємства переховуються і військові, і цивільні люди. На ранок 14 червня було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти "Азота" й "Склопластика".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що укриття "Азоту" не такі міцні, як у заводу "Азовсталь", який був прихистком для захисників і жителів Маріуполя до остаточної окупації. 

У бомбосховищах сєвєродонецького об'єднання "Азот" залишаються 540-560 цивільних осіб, росіяни постійно обстрілюють цей об'єкт.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьевакуаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сєвєродонецьк
60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк
Українці дарма сподівалися на людяність росіян
У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: