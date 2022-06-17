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Евакуація з Сєвєродонецького "Азоту" неможлива – Гайдай

Мазуренко Альона П'ятниця, 17 червня 2022, 11:38
Фото: Getty images

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі евакуація з бомбосховищ сєвєродонецького об'єднання "Азот" неможлива. 

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої.

В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей".

Деталі: Гайдай додав, що вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.

При цьому, за словами глави ОВА, Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

Чому це важливо: Росіяни нищать об’єднання "Азот", в укриттях підприємства переховуються і військові, і цивільні люди. На ранок 14 червня було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти "Азота" й "Склопластика".

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що укриття "Азоту" не такі міцні, як у заводу "Азовсталь", який був прихистком для захисників і жителів Маріуполя до остаточної окупації. 

У бомбосховищах сєвєродонецького об'єднання "Азот" залишаються 540-560 цивільних осіб, росіяни постійно обстрілюють цей об'єкт.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьевакуаціявійна
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