Эвакуация из Северодонецкого "Азота" невозможна – Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.
Источник: Гайдай в Telegram
Дословно: "Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев.
В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей".
Детали: Гайдай добавил, что выход из комбината возможен только при полном прекращении огня.
При этом, по словам главы ОВА, Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.
Почему это важно: Россияне уничтожают объединение "Азот", в укрытиях предприятия прячутся и военные, и гражданские люди. На утром 14 июня было еще одно целенаправленное попадание в объекты "Азота" и "Стеклопластика".
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что укрытия "Азота" не такие крепкие, как у завода "Азовсталь", который был прибежищем для защитников и жителей Мариуполя до окончательной оккупации.
В бомбоубежищах северодонецкого объединения "Азот" остаются 540-560 гражданских лиц, россияне постоянно обстреливают этот объект.