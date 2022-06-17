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Эвакуация из Северодонецкого "Азота" невозможна – Гайдай

Алена МазуренкоПятница, 17 июня 2022, 11:38
Эвакуация из Северодонецкого Азота невозможна – Гайдай
Фото: Getty images

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев.

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В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей".

Детали: Гайдай добавил, что выход из комбината возможен только при полном прекращении огня.

При этом, по словам главы ОВА, Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.

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Почему это важно: Россияне уничтожают объединение "Азот", в укрытиях предприятия прячутся и военные, и гражданские люди. На утром 14 июня было еще одно целенаправленное попадание в объекты "Азота" и "Стеклопластика".

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что укрытия "Азота" не такие крепкие, как у завода "Азовсталь", который был прибежищем для защитников и жителей Мариуполя до окончательной оккупации.

В бомбоубежищах северодонецкого объединения "Азот" остаются 540-560 гражданских лиц, россияне постоянно обстреливают этот объект.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьэвакуациявойна
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