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У Лисичанську потужні обстріли, за Сєвєродонецьк тривають бої

Денис КарловськийП'ятниця, 17 червня 2022, 15:21
наслідки обстрілів у лисичанську 16 червня. фото: getty images

Російські окупаційні війська ведуть нищівні артилерійські обстріли по Лисичанську, а за Сєвєродонецьк ведуть запеклі бої.

Джерело: telegram-канал очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая

Пряма мова Гайдая: "У Лисичанську, всі знаємо, дуже потужні обстріли. На жаль, дуже часто є багато загиблих.

Тільки вчора авіаудар росіяни провели по будинку, де якраз люди ховались від обстрілів. Важко дуже! Війна не закінчується. Ми в будь-якому випадку переможемо, тому що правда на нашому боці".

Деталі: За словами Гайдая, найбільш важка битва між Збройними силами України й російськими окупантами триває в районі Тошківки й Золотого.

Росіяни не захопили повністю контроль над Сєвєродонецьком.

Попри обстріли, українська військова адміністрація спільно з волонтерами й правоохоронцями завозять гуманітарну допомогу цивільному населенню та організовують евакуацію. Про місця збору та час евакуації тепер не повідомляють публічно, бо окупанти відразу обстрілюють вказані в оголошеннях місця збору та маршрути.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Зранку 17 червня Гайдай повідомив, що організувати евакуацію з території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку неможливо. У бомбосховищах переховуються більше півтисячі цивільних осіб із дітьми.
  • 16 червня росіяни завдали артилерійського удару по будівлі профілакторію, де переховувались беззбройні мешканці. Щонайменше 4 загиблих дістали з-під завалів.

Теми: ЛисичанськСєвєродонецькЛуганська областьДонбас
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