У Лисичанську потужні обстріли, за Сєвєродонецьк тривають бої

Російські окупаційні війська ведуть нищівні артилерійські обстріли по Лисичанську, а за Сєвєродонецьк ведуть запеклі бої.

Джерело: telegram-канал очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая

Пряма мова Гайдая: "У Лисичанську, всі знаємо, дуже потужні обстріли. На жаль, дуже часто є багато загиблих.

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Тільки вчора авіаудар росіяни провели по будинку, де якраз люди ховались від обстрілів. Важко дуже! Війна не закінчується. Ми в будь-якому випадку переможемо, тому що правда на нашому боці".

Деталі: За словами Гайдая, найбільш важка битва між Збройними силами України й російськими окупантами триває в районі Тошківки й Золотого.

Росіяни не захопили повністю контроль над Сєвєродонецьком.

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Попри обстріли, українська військова адміністрація спільно з волонтерами й правоохоронцями завозять гуманітарну допомогу цивільному населенню та організовують евакуацію. Про місця збору та час евакуації тепер не повідомляють публічно, бо окупанти відразу обстрілюють вказані в оголошеннях місця збору та маршрути.

Передісторія: