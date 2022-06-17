Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Лисичанске мощные обстрелы, за Северодонецк продолжаются бои

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 15:21
последствия обстрелов в лисичанске 16 июня. фото: getty images

Российские оккупационные войска ведут сокрушительные артиллерийские обстрелы по Лисичанску, а за Северодонецк ведут упорные бои.

Источник: telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая

Прямая речь Гайдая: "В Лисичанске, все знаем, очень мощные обстрелы. К сожалению, очень часто много погибших.

Только вчера авиаудар россияне провели по дому, где как раз люди скрывались от обстрелов. Трудно очень! Война не кончается. Мы в любом случае победим, потому что правда на нашей стороне".

Детали: По словам Гайдая, наиболее тяжелое сражение между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами продолжается в районе Тошковки и Золотого.

Россияне не захватили полностью контроль над Северодонецком.

Несмотря на обстрелы, украинская военная администрация совместно с волонтерами и правоохранителями везут гуманитарную помощь гражданскому населению и проводят эвакуацию. О местах сбора и времени эвакуации теперь не сообщают публично, потому что оккупанты сразу обстреливают указанные в объявлениях места сбора и маршруты.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 17 июня Гайдай сообщил, что организовать эвакуацию с территории завода "Азот" в Северодонецке невозможно. В бомбоубежищах скрывается более полутысячи гражданских лиц с детьми.
  • 16 июня россияне нанесли артиллерийский удар по зданию профилактория, где скрывались безоружные жители. По меньшей мере, 4 погибших достали из-под завалов.

Темы: ЛисичанскСеверодонецкЛуганская областьДонбасс
Главное сегодня

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Подбитое российское судно "Василий Бех" затонуло – Одесская ОВА

Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ

ВИДЕОРоссия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин

Байден: Путин не планировал останавливаться на Украине

Все новости...
Лисичанск
Луганская область: защитники отодвинули врага от Золотого – Гайдай
Удар по Лисичанску: количество погибших возросло до 4
На Луганщине становится тяжелее, военные сдерживают врага с трех сторон - Гайдай
Последние новости
05:34
Кременчуг: Россияне ударили ракетами по НПЗ
04:42
ISW: ВСУ ведут контрнаступление в направлении Изюма, чтобы продотвратить наступление россиян на Славянск
03:53
WSJ: Россия стала более провокационной в Сирии
03:10
SpaceX запустила в космос партию "Старлинков"
02:15
Литва частично запретит перевозить товары по железной дороге в Калининградскую область
01:39
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский Т-72 и систему "Буратино"
00:40
СМИ: США боятся продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle
23:54
"Ожидали большего": МИД Грузии – о решении Еврокомиссии по статусу кандидата
23:29
Премьер Нидерландов заверил Зеленского в поддержке кандидатского статуса Украины
23:16
В Беларуси на сегодняшний день нет войск для такого наступления, как 24 февраля – Данилов
Все новости...