В Лисичанске мощные обстрелы, за Северодонецк продолжаются бои

Российские оккупационные войска ведут сокрушительные артиллерийские обстрелы по Лисичанску, а за Северодонецк ведут упорные бои.

Источник: telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая

Прямая речь Гайдая: "В Лисичанске, все знаем, очень мощные обстрелы. К сожалению, очень часто много погибших.

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Только вчера авиаудар россияне провели по дому, где как раз люди скрывались от обстрелов. Трудно очень! Война не кончается. Мы в любом случае победим, потому что правда на нашей стороне".

Детали: По словам Гайдая, наиболее тяжелое сражение между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами продолжается в районе Тошковки и Золотого.

Россияне не захватили полностью контроль над Северодонецком.

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Несмотря на обстрелы, украинская военная администрация совместно с волонтерами и правоохранителями везут гуманитарную помощь гражданскому населению и проводят эвакуацию. О местах сбора и времени эвакуации теперь не сообщают публично, потому что оккупанты сразу обстреливают указанные в объявлениях места сбора и маршруты.

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