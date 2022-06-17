В Лисичанске мощные обстрелы, за Северодонецк продолжаются бои
Российские оккупационные войска ведут сокрушительные артиллерийские обстрелы по Лисичанску, а за Северодонецк ведут упорные бои.
Источник: telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая
Прямая речь Гайдая: "В Лисичанске, все знаем, очень мощные обстрелы. К сожалению, очень часто много погибших.
Только вчера авиаудар россияне провели по дому, где как раз люди скрывались от обстрелов. Трудно очень! Война не кончается. Мы в любом случае победим, потому что правда на нашей стороне".
Детали: По словам Гайдая, наиболее тяжелое сражение между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами продолжается в районе Тошковки и Золотого.
Россияне не захватили полностью контроль над Северодонецком.
Несмотря на обстрелы, украинская военная администрация совместно с волонтерами и правоохранителями везут гуманитарную помощь гражданскому населению и проводят эвакуацию. О местах сбора и времени эвакуации теперь не сообщают публично, потому что оккупанты сразу обстреливают указанные в объявлениях места сбора и маршруты.
Предыстория:
- Утром 17 июня Гайдай сообщил, что организовать эвакуацию с территории завода "Азот" в Северодонецке невозможно. В бомбоубежищах скрывается более полутысячи гражданских лиц с детьми.
- 16 июня россияне нанесли артиллерийский удар по зданию профилактория, где скрывались безоружные жители. По меньшей мере, 4 погибших достали из-под завалов.