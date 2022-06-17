Россия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин
Пятница, 17 июня 2022, 18:53
Российский президент Владимир Путин говорит, что РФ не угрожает миру ядерным оружием, но предупреждает, что готов его применить в случае угрозы суверенитета.
Источник: выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме
Прямая речь Путина: "То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой – между прочим на очень высоком уровне, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют на эту тему.
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А мы что – будем молчать? Отвечаем соответсвующим образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это "вот Россия угрожает!" Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем ее применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
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