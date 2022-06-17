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Россия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин

"Украинская правда"Пятница, 17 июня 2022, 18:53
Россия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин
владимир путин на пмэф-2022. фото: getty images

Российский президент Владимир Путин говорит, что РФ не угрожает миру ядерным оружием, но предупреждает, что готов его применить в случае угрозы суверенитета.

Источник: выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме

Прямая речь Путина: "То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой – между прочим на очень высоком уровне, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют на эту тему.

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А мы что – будем молчать? Отвечаем соответсвующим образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это "вот Россия угрожает!" Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем ее применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова допустила 12 июня, что Россия может применить ядерное оружие по территории Польши.
  • Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что возможный ядерный конфликт уничтожит Европейский континент в случае возвращения Украине ядерного вооружения.
  • Президент США Джо Байден предупредил, что Россию ждут чрезвычайно суровые последствия в случае применения ядерного оружия.
  • Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин "шутил", что Кремль может нанести ядерный удар по Швеции и Финляндии, если эти две страны присоединятся к НАТО.

Темы: ядерное оружиеПутинРосcияЗапад
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