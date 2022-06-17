Россия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин

Российский президент Владимир Путин говорит, что РФ не угрожает миру ядерным оружием, но предупреждает, что готов его применить в случае угрозы суверенитета.

Источник: выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме

Прямая речь Путина: "То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой – между прочим на очень высоком уровне, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют на эту тему.

А мы что – будем молчать? Отвечаем соответсвующим образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это "вот Россия угрожает!" Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем ее применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета".

Предыстория:

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова допустила 12 июня, что Россия может применить ядерное оружие по территории Польши.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что возможный ядерный конфликт уничтожит Европейский континент в случае возвращения Украине ядерного вооружения.

Президент США Джо Байден предупредил, что Россию ждут чрезвычайно суровые последствия в случае применения ядерного оружия.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин "шутил", что Кремль может нанести ядерный удар по Швеции и Финляндии, если эти две страны присоединятся к НАТО.