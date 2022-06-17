На Сумщині за добу більше ста прильотів: росіяни гатять з усієї зброї

Упродовж доби 17 червня російські військові обстріляли Сумщину з різного типу озброєння, загалом здійснивши більше 100 прильотів.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Після 15 години на Краснопільську громаду залетіли два російські безпілотники. Один із них скинув вибуховий пристрій, інший знищили українські захисники.

Реклама:

Після 19 години росіяни почали мінометні обстріли громади Краснопілля. Загалом нарахували 24 "прильоти".

Після 20 години відкрили артилерійський вогонь з РСЗВ "Град". Загалом на територію громади прилетіло близько 80 снарядів. Зруйновані господарські приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури.

з 19:30 почалися обстріли з мінометів та артилерії по Миропільській громаді. Загалом очевидці нарахували 40 розривів боєприпасів: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм.

ВІДЕО ДНЯ

В усіх випадках жертв немає.

Передісторія: