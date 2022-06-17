На Сумщині за добу більше ста прильотів: росіяни гатять з усієї зброї

Упродовж доби 17 червня російські військові обстріляли Сумщину з різного типу озброєння, загалом здійснивши більше 100 прильотів.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Після 15 години на Краснопільську громаду залетіли два російські безпілотники. Один із них скинув вибуховий пристрій, інший знищили українські захисники.

Після 19 години росіяни почали мінометні обстріли громади Краснопілля. Загалом нарахували 24 "прильоти".

Після 20 години відкрили артилерійський вогонь з РСЗВ "Град". Загалом на територію громади прилетіло близько 80 снарядів. Зруйновані господарські приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури.

з 19:30 почалися обстріли з мінометів та артилерії по Миропільській громаді. Загалом очевидці нарахували 40 розривів боєприпасів: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм.

В усіх випадках жертв немає.

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