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На Сумщині за добу більше ста прильотів: росіяни гатять з усієї зброї

Денис КарловськийП'ятниця, 17 червня 2022, 22:50
На Сумщині за добу більше ста прильотів: росіяни гатять з усієї зброї
дмитро живицький. ФОТО З FACEBOOK

Упродовж доби 17 червня російські військові обстріляли Сумщину з різного типу озброєння, загалом здійснивши більше 100 прильотів.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Після 15 години на Краснопільську громаду залетіли два російські безпілотники. Один із них скинув вибуховий пристрій, інший знищили українські захисники.

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Після 19 години росіяни почали мінометні обстріли громади Краснопілля. Загалом нарахували 24 "прильоти".

Після 20 години відкрили артилерійський вогонь з РСЗВ "Град". Загалом на територію громади прилетіло близько 80 снарядів. Зруйновані господарські приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури.

з 19:30 почалися обстріли з мінометів та артилерії по Миропільській громаді. Загалом очевидці нарахували 40 розривів боєприпасів: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм.

ВІДЕО ДНЯ

В усіх випадках жертв немає.

Передісторія: 

  • Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який розвідував позиції підрозділів ЗСУ на кордоні Сумщини з РФ.
  • 16 червня росіяни обстріляли прикордоння Сумщини, поранивши корів у сільськогосподарській споруді.
  • Уночі 16 червня росіяни завдали ракетного удару по передмістю Сум, вбивши чотирьох людей і поранивши ще шістьох.
  • 15 червня з гелікоптерів обстріляли територію Сумщини, вбивши мирного мешканця і поранивши ще шістьох.

Теми: Сумська областьобстрілжертвикордон
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