На Сумщине за сутки более ста прилетов: россияне стреляют из всего оружия
За сутки 17 июня российские военные обстреляли Сумскую область из разного типа вооружения, в общей сложности совершив более 100 прилетов.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: После 15 часов в Краснопольскую общину залетели два российских беспилотника. Одно из них сбросило взрывное устройство, другое уничтожили украинские защитники.
После 19 часов россияне начали минометные обстрелы общины Краснополья. В общей сложности насчитали 24 "прилета".
После 20 часов открыли артиллерийский огонь из РСЗО "Град". В общей сложности на территорию общины прилетело около 80 снарядов. Разрушены хозяйственные помещения и объект гражданской инфраструктуры.
С 19:30 начались обстрелы из минометов и артиллерии по Миропольскому обществу. В целом очевидцы насчитали 40 разрывов боеприпасов: 12 мин 120 мм, 15 снарядов 122 мм, 13 снарядов – 152 мм.
Во всех случаях жертв нет.
Предыстория:
- Служба безопасности Украины задержала российского шпиона, разведывавшего позиции подразделений ВСУ на границе Сумщины с РФ.
- 16 июня россияне обстреляли приграничье Сумщины, ранив коров в сельскохозяйственном сооружении.
- Ночью 16 июня россияне нанесли ракетный удар по пригороду Сум, убив четырех человек и ранив еще шестерых.
- 15 июня из вертолетов обстреляли территорию Сумщины, убив мирного жителя и ранив еще шестерых.