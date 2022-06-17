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На Сумщине за сутки более ста прилетов: россияне стреляют из всего оружия

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 22:50
дмитрий живицкий. фото из FACEBOOK

За сутки 17 июня российские военные обстреляли Сумскую область из разного типа вооружения, в общей сложности совершив более 100 прилетов.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: После 15 часов в Краснопольскую общину залетели два российских беспилотника. Одно из них сбросило взрывное устройство, другое уничтожили украинские защитники.

После 19 часов россияне начали минометные обстрелы общины Краснополья. В общей сложности насчитали 24 "прилета".

После 20 часов открыли артиллерийский огонь из РСЗО "Град". В общей сложности на территорию общины прилетело около 80 снарядов. Разрушены хозяйственные помещения и объект гражданской инфраструктуры.

С 19:30 начались обстрелы из минометов и артиллерии по Миропольскому обществу. В целом очевидцы насчитали 40 разрывов боеприпасов: 12 мин 120 мм, 15 снарядов 122 мм, 13 снарядов – 152 мм.

Во всех случаях жертв нет.

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Предыстория:

  • Служба безопасности Украины задержала российского шпиона, разведывавшего позиции подразделений ВСУ на границе Сумщины с РФ.
  • 16 июня россияне обстреляли приграничье Сумщины, ранив коров в сельскохозяйственном сооружении.
  • Ночью 16 июня россияне нанесли ракетный удар по пригороду Сум, убив четырех человек и ранив еще шестерых.
  • 15 июня из вертолетов обстреляли территорию Сумщины, убив мирного жителя и ранив еще шестерых.

Темы: Сумская областьобстрелжертвыграница
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