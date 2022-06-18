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Ленд-ліз ще не почався: Данілов пояснив, чому недостатньо зброї

Роман ПетренкоСубота, 18 червня 2022, 10:58
Ленд-ліз ще не почався: Данілов пояснив, чому недостатньо зброї
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОТО: ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав українцям, що ленд-ліз наразі ще не працює, стартує, можливо, у липні-вересні.

Джерело: Данілов в інтерв’ю Liga.net

Пряма мова Данілова: "Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання – коли.

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Це може бути липень-серпень, може, вересень. Тут дуже багато чинників. Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 152-го калібру майже не залишилося".

Деталі: Данілов також наголосив, що українське суспільство знає не про всі країни, які допомагають зброєю, оскільки багато з них просять не озвучувати військове озброєння, яке вони передають.

Секретар РНБО пообіцяв, що "подякуємо усім після перемоги".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 9 травня президент Байден підписав закон про "ленд-ліз" для України, відкривши можливість для швидкого постачання будь-якого типу озброєння в Україну.

Теми: ДаніловРНБОзброяленд-ліз
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