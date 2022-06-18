Ленд-лиз еще не начался: Данилов объяснил, почему недостаточно оружия

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил украинцам, что ленд-лиз еще не работает, стартует, возможно, в июле-сентябре.

Источник: Данилов в интервью Liga.net

Прямая речь Данилова: "Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда.

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Это может быть июль-август, может быть, сентябрь. Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 152-го калибра почти не осталось".

Детали: Данилов также подчеркнул, что украинское общество знает не обо всех странах, которые помогают оружием, поскольку многие просят не озвучивать военное вооружение, которое они передают.

Секретарь СНБО пообещал, что "поблагодарим всех после победы".

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Предыстория: 9 мая президент Байден подписал закон о "ленд-лизе" для украины, открыв возможность для быстрой поставки любого типа вооружения в Украину.