Британія наклала санкції на патріарха Кирила та ще низку осіб

Британія наклала санкції на главу Російської православної церкви патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) та ще низку осіб за війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

"Сьогодні ми застосовуємо заходи проти тих, хто уможливлює війну Путіна проти України та невимовні страждання, включно з примусовим вивезенням та усиновленням дітей. Ми продовжимо невтомно захищати свободу і демократію та підтримувати тиск на Путіна, доки Україна побачить успіх", – заявила Ліз Трасс.

Just Announced: I have sanctioned:



👉 Patriarch Kirill, Head of Russian Orthodox Church & vocal supporter of Putin’s war



👉 Enablers & perpetrators of Putin’s war who have brought suffering to Ukrainehttps://t.co/NBBxfwqd5t June 16, 2022

Окрім патріарха Кирила, під санкції потрапила уповноважена РФ з прав дітей Марія Львова-Бєлова у зв’язку з примусовим вивезенням Росією близько 2000 українських дітей з окупованих територій Луганщини та Донеччини та створенням процедури, що спрощує їхнє всиновлення у Росії.

Це також депутат московської Думи Сергєй Савостьянов, який публічно підтримує російську агресію; президент і член правління авіакомпанії "Волга-Днепр" Алексєй Ісаякін, оскільки компанія залучена до важливої логістики в інтересах держави; чотири полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка "відзначилася" злочинами проти цивільного населення у Бучі, а також члени так званого "Комітету порятунку за мир та порядок" – колаборантського утворення у Херсонській області.

Санкції передбачають замороження активів та забороняють британським громадянам і компаніям мати справу з коштами чи ресурсами, які знаходяться у володінні чи контролюються підсанкційними особами, чи надавати їм якісь кошти чи економічні ресурси – як на території Британії, так і у світі. Також передбачається заборона на поїздки.

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Нагадаємо, патріарх Кирил мав увійти і до санкційних списків ЄС, але не потрапив у нього через позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана.