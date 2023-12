Британія наклала санкції на патріарха Кирила та ще низку осіб

Британія наклала санкції на главу Російської православної церкви патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) та ще низку осіб за війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

"Сьогодні ми застосовуємо заходи проти тих, хто уможливлює війну Путіна проти України та невимовні страждання, включно з примусовим вивезенням та усиновленням дітей. Ми продовжимо невтомно захищати свободу і демократію та підтримувати тиск на Путіна, доки Україна побачить успіх", – заявила Ліз Трасс.

Реклама:

Just Announced: I have sanctioned:



👉 Patriarch Kirill, Head of Russian Orthodox Church & vocal supporter of Putin’s war



👉 Enablers & perpetrators of Putin’s war who have brought suffering to Ukrainehttps://t.co/NBBxfwqd5t