Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія наклала санкції на патріарха Кирила та ще низку осіб

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 14:18

Британія наклала санкції на главу Російської православної церкви патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) та ще низку осіб за війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

"Сьогодні ми застосовуємо заходи проти тих, хто уможливлює війну Путіна проти України та невимовні страждання, включно з примусовим вивезенням та усиновленням дітей. Ми продовжимо невтомно захищати свободу і демократію та підтримувати тиск на Путіна, доки Україна побачить успіх", – заявила Ліз Трасс. 

Окрім патріарха Кирила, під санкції потрапила уповноважена РФ з прав дітей Марія Львова-Бєлова у зв’язку з примусовим вивезенням Росією близько 2000 українських дітей з окупованих територій Луганщини та Донеччини та створенням процедури, що спрощує їхнє всиновлення у Росії.

Це також депутат московської Думи Сергєй Савостьянов, який публічно підтримує російську агресію; президент і член правління авіакомпанії "Волга-Днепр" Алексєй Ісаякін, оскільки компанія залучена до важливої логістики в інтересах держави; чотири полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка "відзначилася" злочинами проти цивільного населення у Бучі, а також члени так званого "Комітету порятунку за мир та порядок" – колаборантського утворення у Херсонській області. 

Санкції передбачають замороження активів та забороняють британським громадянам і компаніям мати справу з коштами чи ресурсами, які знаходяться у володінні чи контролюються підсанкційними особами, чи надавати їм якісь кошти чи економічні ресурси – як на території Британії, так і у світі. Також передбачається заборона на поїздки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, патріарх Кирил мав увійти і до санкційних списків ЄС, але не потрапив у нього через позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Теми: РосіяКирилоцерквасанкції
Головне сьогодні

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

фотоУ Запорізькій області горить хімзавод

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Росія
У Кремлі відреагували на візит Макрона, Драгі та Шольца до Києва
Франція хоче, щоб Україна повернула собі Крим – ЗМІ
Медведєв обізвав лідерів ЄС, які приїхали в Київ: "Шанувальники жаб, ліверу та макаронів"
Останні новини
23:28
НАТО готує нову модель оборони східного флангу – генсек
23:11
Лавров уже каже, що Росія не вторгалася в Україну
22:49
США вже відомо про трьох американських добровольців, які зникли в Україні
22:48
Американець хоче відсудити у Маска, Tesla і SpaceX $260 мільярдів через Dogecoin
22:25
Неефективні ліки: які препарати не варто купувати на фронт
22:24
Зеленський: Україна наблизилася до ЄС найбільше за час незалежності
22:17
Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ
22:09
Подоляк: Усі пропозиції РФ про переговори – спроба задобрити, щоб встромити ніж у спину
22:00
ЄСПЛ зобов’язав Росію не допустити страти одного із засуджених іноземців в Донецьку
21:55
фотоУ Запорізькій області горить хімзавод
Усі новини...