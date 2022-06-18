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У Чорному морі готові до запуску 20 ракет типу "Калібр" – ОК "Південь"

Денис КарловськийСубота, 18 червня 2022, 17:32
У Чорному морі готові до запуску 20 ракет типу Калібр – ОК Південь
фото ілюстративне: getty images

За даними української розвідки, на кораблях Чорноморського флоту РФ готові до запуску 20 крилатих ракет типу "Калібр".

Джерело: оперативне командування "Південь" з коментарем спікера Владислава Назарова

Пряма мова Назарова: "Корабельне угруповання ворожого флоту не зазнало за ніч змін, продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження.

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Тим ні менш 20 крилатих ракет типу "Калібр" - в готовності до застосування по Україні. Ворожа десантна операція наразі не імовірна, але й не виключена".

Деталі: Назаров також зазначив, що російські окупанти продовжують артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів на Миколаївщині. Упродовж 18 червня ворог обстріляв Широківську й Березнуватську громади, пошкодивши житлові будинки та фермерські приміщення.

Упродовж ночі 18 червня українські підрозділи знищили 9 військовослужбовців РФ, 3 гаубиці "Мста-Б" й 3 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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Назаров закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й попередив, що через шторм на узбережжя може прибити російські міни. 

Через активні бойові дії на Херсонщині склалася критична ситуація в населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської й Нововоронцовської громад. У населення відсутнє водо-, газо- й електропостачання. Українська розвідка фіксує багато знищених будинків і постраждалих серед цивільного населення.

Передісторія: 

  • Учора 17 червня підрозділи ОК "Південь" знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", танк Т-72 і гаубицю "Мста-Б".
  • Уночі 18 червня в небі над Одещиною українські захисники збили дві російські ракети, запущені з берегових комплексів "Онікс" у Криму.
  • Рано вранці 18 червня шість крилатих ракет росіян влучили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, ще дві – поцілили в ТЕС.
  • Удень 18 червня росіяни запустили ракети по Кривому Рогу, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.

Теми: обстрілЧорне мореЧФ РосіїРосія
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