У Чорному морі готові до запуску 20 ракет типу "Калібр" – ОК "Південь"

За даними української розвідки, на кораблях Чорноморського флоту РФ готові до запуску 20 крилатих ракет типу "Калібр".

Джерело: оперативне командування "Південь" з коментарем спікера Владислава Назарова

Пряма мова Назарова: "Корабельне угруповання ворожого флоту не зазнало за ніч змін, продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження.

Тим ні менш 20 крилатих ракет типу "Калібр" - в готовності до застосування по Україні. Ворожа десантна операція наразі не імовірна, але й не виключена".

Деталі: Назаров також зазначив, що російські окупанти продовжують артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів на Миколаївщині. Упродовж 18 червня ворог обстріляв Широківську й Березнуватську громади, пошкодивши житлові будинки та фермерські приміщення.

Упродовж ночі 18 червня українські підрозділи знищили 9 військовослужбовців РФ, 3 гаубиці "Мста-Б" й 3 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Назаров закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й попередив, що через шторм на узбережжя може прибити російські міни.

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Через активні бойові дії на Херсонщині склалася критична ситуація в населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської й Нововоронцовської громад. У населення відсутнє водо-, газо- й електропостачання. Українська розвідка фіксує багато знищених будинків і постраждалих серед цивільного населення.

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