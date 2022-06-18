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В Черном море готовы к запуску 20 ракет типа "Калибр" – ОК "Юг"

Денис КарловскийСуббота, 18 июня 2022, 17:32
В Черном море готовы к запуску 20 ракет типа Калибр – ОК Юг
фото иллюстративное: getty images

По данным украинской разведки, на кораблях Черноморского флота РФ готовы к запуску 20 крылатых ракет типа "Калибр".

Источник: оперативное командование "Юг" с комментарием спикера Владислава Назарова

Прямая речь Назарова: "Корабельная группировка вражеского флота не претерпела за ночь перемен, продолжает держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не подвергаться очередному поражению.

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Тем не менее 20 крылатых ракет типа "Калибр" – в готовности к применению по Украине. Враждебная десантная операция пока не возможна, но и не исключена".

Детали: Назаров также отметил, что российские оккупанты продолжают артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов в Николаевской области. В течение 18 июня враг обстрелял Широковскую и Березноватскую общины, повредив жилые дома и фермерские помещения.

В ночь 18 июня украинские подразделения уничтожили 9 военнослужащих РФ, 3 гаубицы "Мста-Б" и 3 единицы автомобильной техники оккупантов.

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Назаров призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и предупредил, что из-за шторма на побережье могут прибить российские мины.

Из-за активных боевых действий на Херсонщине сложилась критическая ситуация в населенных пунктах Высокопольской, Великоалександровской и Нововоронцовской общин. У населения отсутствует водо-, газо- и электроснабжение. Украинская разведка фиксирует множество уничтоженных домов и пострадавших среди гражданского населения.

Предыстория:

  • Вчера 17 июня подразделения ОК "Юг" уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", танк Т-72 и гаубицу "Мста-Б".
  • Ночью 18 июня в небе над Одесской областью украинские защитники сбили две российские ракеты, запущенные из береговых комплексов "Оникс" в Крыму.
  • Ранним утром 18 июня шесть крылатых ракет россиян попали по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, еще две – попали в ТЭС.
  • Днем 18 июня россияне запустили ракеты по Кривому Рогу, в результате чего есть пострадавшие среди гражданского населения.

Темы: обстрелЧерное мореЧФ РоссииРосcия
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