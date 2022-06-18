Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черном море готовы к запуску 20 ракет типа "Калибр" – ОК "Юг"

Денис КарловскийСуббота, 18 июня 2022, 17:32
фото иллюстративное: getty images

По данным украинской разведки, на кораблях Черноморского флота РФ готовы к запуску 20 крылатых ракет типа "Калибр".

Источник: оперативное командование "Юг" с комментарием спикера Владислава Назарова

Прямая речь Назарова: "Корабельная группировка вражеского флота не претерпела за ночь перемен, продолжает держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не подвергаться очередному поражению.

Тем не менее 20 крылатых ракет типа "Калибр" – в готовности к применению по Украине. Враждебная десантная операция пока не возможна, но и не исключена".

Детали: Назаров также отметил, что российские оккупанты продолжают артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов в Николаевской области. В течение 18 июня враг обстрелял Широковскую и Березноватскую общины, повредив жилые дома и фермерские помещения.

В ночь 18 июня украинские подразделения уничтожили 9 военнослужащих РФ, 3 гаубицы "Мста-Б" и 3 единицы автомобильной техники оккупантов.

Назаров призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и предупредил, что из-за шторма на побережье могут прибить российские мины.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за активных боевых действий на Херсонщине сложилась критическая ситуация в населенных пунктах Высокопольской, Великоалександровской и Нововоронцовской общин. У населения отсутствует водо-, газо- и электроснабжение. Украинская разведка фиксирует множество уничтоженных домов и пострадавших среди гражданского населения.

Предыстория:

  • Вчера 17 июня подразделения ОК "Юг" уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", танк Т-72 и гаубицу "Мста-Б".
  • Ночью 18 июня в небе над Одесской областью украинские защитники сбили две российские ракеты, запущенные из береговых комплексов "Оникс" в Крыму.
  • Ранним утром 18 июня шесть крылатых ракет россиян попали по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, еще две – попали в ТЭС.
  • Днем 18 июня россияне запустили ракеты по Кривому Рогу, в результате чего есть пострадавшие среди гражданского населения.

Темы: обстрелЧерное мореЧФ РоссииРосcия
Главное сегодня

ВСУ отбили штурмы и остановили врага на нескольких направлениях – сводка

видео"Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить" – Зеленский

Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники

Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск

Джонсон предлагает Западу план из 4 пунктов из-за затяжной войны в Украине

документОккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй

Все новости...
обстрел
Россияне ударили 6 ракетами по Кременчугскому НПЗ, еще двумя по ТЭЦ
На Сумщине за сутки более ста прилетов: россияне стреляют из всего оружия
Харьковщина: в результате ракетной атаки оккупантов ранены три человека
Последние новости
07:30
ВСУ отбили штурмы и остановили врага на нескольких направлениях – сводка
07:30
Столтенберг: Война может занять годы, мы не должны останавливаться в поддержке Украины
06:47
Потери Украины "намного меньше, чем у противника" – Данилов
05:48
видео"Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить" – Зеленский
05:19
Враг переформирует корабельную группировку в Черном море
04:32
Украина получит немецкие гаубицы в ближайшие недели – посол
03:50
Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники
03:30
Вечером враг нанес удар по Николаеву пятью "Калибрами" – ОК "Юг"
02:51
Командиров "Азова" вывезли в Россию для "следственных действий" – росСМИ
02:18
На Запорожье оккупанты запугивают движение сопротивления смертной казнью – глава ОВА
Все новости...