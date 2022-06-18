В Черном море готовы к запуску 20 ракет типа "Калибр" – ОК "Юг"

По данным украинской разведки, на кораблях Черноморского флота РФ готовы к запуску 20 крылатых ракет типа "Калибр".

Источник: оперативное командование "Юг" с комментарием спикера Владислава Назарова

Прямая речь Назарова: "Корабельная группировка вражеского флота не претерпела за ночь перемен, продолжает держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не подвергаться очередному поражению.

Тем не менее 20 крылатых ракет типа "Калибр" – в готовности к применению по Украине. Враждебная десантная операция пока не возможна, но и не исключена".

Детали: Назаров также отметил, что российские оккупанты продолжают артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов в Николаевской области. В течение 18 июня враг обстрелял Широковскую и Березноватскую общины, повредив жилые дома и фермерские помещения.

В ночь 18 июня украинские подразделения уничтожили 9 военнослужащих РФ, 3 гаубицы "Мста-Б" и 3 единицы автомобильной техники оккупантов.

Назаров призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и предупредил, что из-за шторма на побережье могут прибить российские мины.

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Из-за активных боевых действий на Херсонщине сложилась критическая ситуация в населенных пунктах Высокопольской, Великоалександровской и Нововоронцовской общин. У населения отсутствует водо-, газо- и электроснабжение. Украинская разведка фиксирует множество уничтоженных домов и пострадавших среди гражданского населения.

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