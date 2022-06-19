Столтенберг: Війна може зайняти роки, ми не повинні зупинятися в підтримці України

Війна Росії в Україні може тривати роками, але постачання Україні найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Джерело: Єнс Столтенберг у розмові з німецьким тижневиком "Bild am Sonntag", Reuters

Пряма мова: "Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування".

Деталі: Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг раніше цього тижня.

Нагадаємо: Єнс Столтенберг не вперше каже, що війна Росії проти України може тривати місяці й роки. До тривалої підтримки України через затяжну війну Росії готують свої народи британський прем’єр-міністр Борис Джонсон і американський президент Джо Байден.

Лідери Великої Британії та США наголошують, що Росія не зупиниться на Україні, якщо піти на поступки Володимиру Путіну та заплющити очі на окупацію українських територій.

Джонсон написав колонку, в якій окреслив чотири напрямки, по яких Захід має допомогти Україні. Байден попередив, що допомога Україні коштуватиме дорого, але стояти осторонь – ще гірший варіант і для Америки, і для всього світу.

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У США, Великій Британії, НАТО впевнені, що Україну треба підтримати зброєю та економічно, аби вона могла перемогти РФ у війні за своє існування.

Білий дім не хоче тиснути на Володимира Зеленського і обіцяє не просити його віддати території Москві, а готує американський народ до довгої війни і відповідних витрат.