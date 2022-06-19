Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг: Війна може зайняти роки, ми не повинні зупинятися в підтримці України

Олена РощінаНеділя, 19 червня 2022, 07:31
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Війна Росії в Україні може тривати роками, але постачання Україні найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Джерело: Єнс Столтенберг у розмові з німецьким тижневиком "Bild am Sonntag", Reuters

Пряма мова: "Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування".

Деталі: Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг раніше цього тижня.

Нагадаємо: Єнс Столтенберг не вперше каже, що війна Росії проти України може тривати місяці й роки. До тривалої підтримки України через затяжну війну Росії готують свої народи британський прем’єр-міністр Борис Джонсон і американський президент Джо Байден.

Лідери Великої Британії та США наголошують, що Росія не зупиниться на Україні, якщо піти на поступки Володимиру Путіну та заплющити очі на окупацію українських територій. 

Джонсон написав колонку, в якій окреслив чотири напрямки, по  яких Захід має допомогти Україні. Байден попередив, що допомога Україні коштуватиме дорого, але стояти осторонь – ще гірший варіант і для Америки, і для всього світу. 

ВІДЕО ДНЯ

У США, Великій Британії, НАТО впевнені, що Україну треба підтримати зброєю та економічно, аби вона могла перемогти РФ у війні за своє існування.

Білий дім не хоче тиснути на Володимира Зеленського і обіцяє не просити його віддати території Москві, а готує американський народ до довгої війни і відповідних витрат.

Теми: війнаНАТОУкраїнаРосія
Головне сьогодні

Макрон втрачає свою більшість у парламенті – опитування

Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі

Експрем’єр Британії розповів, як Путін читав йому досьє в Москві та посадив на нижчий стілець

ЗСУ відбили ворожий штурм біля села Берестове на Донеччині – зведення Генштабу

У Києві відновлюють рух авто ще двома мостами

Папа Римський звернувся до прочан: Запитуйте себе щодня, що ви зробили для України

Усі новини...
війна
У Росії заявили, що український безпілотник скинув боєприпас у Курській області
Посол США: Україна не зазнає поразки, ми будемо підтримувати її скільки потрібно
Працює українська арта, горять російські РСЗВ: Генштаб показав знищення техніки ворога
Останні новини
21:45
Спецпредставник ЄС з прав людини відвідав Бучу й Ірпінь
21:28
Макрон втрачає свою більшість у парламенті – опитування
21:15
Через лісову пожежу під Берліном проведено масову евакуацію
20:41
ФОТОЗеленський привітав "свого друга" Джонсона з днем народження в Instagram
20:37
РосЗМІ пишуть, що командирів "Азова" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві
20:28
Їх вбила Росія. Ким були, де працювали та як загинули українські медики
20:19
В уряді пояснили, що дасть Україні статус кандидата у члени ЄС
19:53
Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі
19:52
Вибори у Франції - явка склала лише 38%
19:49
Миколаївщина: росіяни вдарили по Очакову, є загиблий і поранені
Усі новини...