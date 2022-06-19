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Столтенберг: Війна може зайняти роки, ми не повинні зупинятися в підтримці України

Олена РощінаНеділя, 19 червня 2022, 07:31
Столтенберг: Війна може зайняти роки, ми не повинні зупинятися в підтримці України
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Війна Росії в Україні може тривати роками, але постачання Україні найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Джерело: Єнс Столтенберг у розмові з німецьким тижневиком "Bild am Sonntag", Reuters

Пряма мова: "Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування".

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Деталі: Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді пізніше цього місяця буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО, заявив Столтенберг раніше цього тижня.

Нагадаємо: Єнс Столтенберг не вперше каже, що війна Росії проти України може тривати місяці й роки. До тривалої підтримки України через затяжну війну Росії готують свої народи британський прем’єр-міністр Борис Джонсон і американський президент Джо Байден.

Лідери Великої Британії та США наголошують, що Росія не зупиниться на Україні, якщо піти на поступки Володимиру Путіну та заплющити очі на окупацію українських територій. 

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Джонсон написав колонку, в якій окреслив чотири напрямки, по  яких Захід має допомогти Україні. Байден попередив, що допомога Україні коштуватиме дорого, але стояти осторонь – ще гірший варіант і для Америки, і для всього світу. 

У США, Великій Британії, НАТО впевнені, що Україну треба підтримати зброєю та економічно, аби вона могла перемогти РФ у війні за своє існування.

Білий дім не хоче тиснути на Володимира Зеленського і обіцяє не просити його віддати території Москві, а готує американський народ до довгої війни і відповідних витрат.

Теми: війнаНАТОУкраїнаРосія
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