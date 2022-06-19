Столтенберг: Война может занять годы, мы не должны останавливаться в поддержке Украины

Война России в Украине может длиться годами, но поставки Украине самого современного вооружения увеличат шансы на освобождение Донбасса из-под контроля России, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: Йенс Столтенберг в разговоре с немецким еженедельником "Bild am Sonntag", Reuters

Прямая речь: "Мы должны подготовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины. Даже если расходы высокие не только на военную поддержку, но также из-за роста цен на энергоносители и продукты питания".

Реклама:

Детали: Ожидается, что на саммите НАТО в Мадриде позже в этом месяце будет согласован пакет помощи Украине, который поможет стране перейти от старого советского оружия к стандартному снаряжению НАТО, заявил Столтенберг на этой неделе.

Напомним: Йенс Столтенберг не в первый раз говорит, что война России против Украины может длиться месяцы и годы. К длительной поддержке Украины из-за затяжной войны России готовят свои народы британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден.

Лидеры Великобритании и США отмечают, что Россия не остановится на Украине, если пойти на уступки Владимиру Путину и закрыть глаза на оккупацию украинских территорий.

ВИДЕО ДНЯ

Джонсон написал колонку, в которой обозначил четыре направления, по которым Запад должен помочь Украине. Байден предупредил, что помощь Украине обойдется дорого, но стоять в стороне – еще худший вариант и для Америки, и для всего мира.

В США, Великобритании, НАТО уверены, что Украину следует поддержать оружием и экономически, чтобы она могла победить РФ в войне за свое существование.

Белый дом не хочет давить на Владимира Зеленского и обещает не просить его отдать территории Москве, а готовит американский народ к долгой войне и соответствующим расходам.