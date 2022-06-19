У Києві відновлюють рух авто ще двома мостами

У Києві відновлюють з понеділка 20 червня рух автомобілів мостами Патона й Метро.

Джерело: telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона.

Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем".

Деталі: Окрім цього, в столиці вже дозволено автомобільний рух Південним, Дарницьким і Північним мостами.

Місцева влада надасть додаткові роз’яснення стосовно відновлення руху громадського транспорту цими мостами з огляду на відновлення автомобільного сполучення.

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