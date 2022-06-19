У Києві відновлюють рух авто ще двома мостами
Неділя, 19 червня 2022, 16:53
У Києві відновлюють з понеділка 20 червня рух автомобілів мостами Патона й Метро.
Джерело: telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона.
Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем".
Деталі: Окрім цього, в столиці вже дозволено автомобільний рух Південним, Дарницьким і Північним мостами.
Місцева влада надасть додаткові роз’яснення стосовно відновлення руху громадського транспорту цими мостами з огляду на відновлення автомобільного сполучення.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- На початку широкомасштабного вторгнення мости через Дніпро в Києва заблокували. Їх охороняли посилені патрулі Збройних сил України та Нацгвардії.
- Третього березня дозволили рух автівок через Дарницький і Північний мости.
- 30 березня для автобусів, а з 4 квітня і для метрополітену відкрили рух Південним мостом.
- 11 квітня київська місцева влада відновила рух автівок через Південний міст.
- 21 квітня відновили рух поїздів метрополітену в наземній частині червоної гілки, включно з мостом Метро.