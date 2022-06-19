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У Києві відновлюють рух авто ще двома мостами

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 16:53
У Києві відновлюють рух авто ще двома мостами
міст патона. фото: анна бобирєва / the village україна

У Києві відновлюють з понеділка 20 червня рух автомобілів мостами Патона й Метро.

Джерело: telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо  автомобільний рух також мостами Метро та Патона.

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Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем". 

Деталі: Окрім цього, в столиці вже дозволено автомобільний рух Південним, Дарницьким і Північним мостами.

Місцева влада надасть додаткові роз’яснення стосовно відновлення руху громадського транспорту цими мостами з огляду на відновлення автомобільного сполучення.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На початку широкомасштабного вторгнення мости через Дніпро в Києва заблокували. Їх охороняли посилені патрулі Збройних сил України та Нацгвардії.
  • Третього березня дозволили рух автівок через Дарницький і Північний мости.
  • 30 березня для автобусів, а з 4 квітня і для метрополітену відкрили рух Південним мостом.
  • 11 квітня київська місцева влада відновила рух автівок через Південний міст.
  • 21 квітня відновили рух поїздів метрополітену в наземній частині червоної гілки, включно з мостом Метро.

Теми: КиївВіталій КличкоКМДАавто
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